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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 1482

В Актау планируют построить BMX-площадку

В Казахстанской федерации велоспорта планируют открыть парк для велосипедов типа BMX в Актау и других городах страны. Об этом сообщает сайт vesti.kz.

Иллюстративное фото с сайта ilovealmaty.kz
В Казахстанской федерации велоспорта (КФВС), как сообщает сайт vesti.kz, объявили о планах построить площадки для занятий BMX в 13 городах Казахстана, в том числе в Актау.

В среднем, при семимесячном сезоне загрузка площадки будет составлять 33 тысячи детей и подростков. Для парков уже разработали технический проект и чертежи, которые отвечают требованиям Международного союза велосипедистов.

- BMX - новый вид велоспорта, который включен в олимпийскую программу. Благодаря этому проекту регионы получат спортивные объекты, где дети от трёх лет и старше получат первые навыки езды на велосипеде и смогут тренироваться в безопасных условиях. Бюджет строительства BMX-парков будет выделен из местного бюджета – это порядка 90 миллионов тенге, в то время как обучение тренерского состава, передача методик и инвентаря будет осуществлена федерацией, - рассказал Нурлан Смагулов, президент казахстанской федерации велоспорта.

Для справки:

BMX (от английского Bicycle MotoX) — разновидность велосипеда, изначально придуманная взрослыми любителями мотокросса для тренировок. Позже BMX перерос в отдельный вид спорта, разделённый на несколько дисциплин, три из которых являются олимпийскими видами спорта. Главной особенностью велосипеда BMX являются 20-дюймовые колёса, полное отсутствие подвески и наличие всего лишь одной передачи. Велосипеды типа BMX, как правило, очень манёвренные и весят до 12 килограммов.



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Комментарии ( 3 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:33
DAD,
Блин точно, вообще захватили скейт парк. Надоели эти барыги .
 
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SerikBai (Посетители) Сегодня, 18:19
Опять только планируют. Вот лучше бы сначала построились потом говорили.Планировщики млин.
 
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  • Око
 DAD (Посетители) Сегодня, 16:47
Отличная новость!!! Ещё бы в скейт парке навести порядок, а то прижали его совсем бетонными блоками ради прокатчиков, ещё и двигают они их для проезда их машинок и велоколясок.
 
 

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