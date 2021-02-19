В Актау планируют построить BMX-площадку

Иллюстративное фото с сайта ilovealmaty.kz
В Казахстанской федерации велоспорта (КФВС), как сообщает сайт vesti.kz, объявили о планах построить площадки для занятий BMX в 13 городах Казахстана, в том числе в Актау.
В среднем, при семимесячном сезоне загрузка площадки будет составлять 33 тысячи детей и подростков. Для парков уже разработали технический проект и чертежи, которые отвечают требованиям Международного союза велосипедистов.
- BMX - новый вид велоспорта, который включен в олимпийскую программу. Благодаря этому проекту регионы получат спортивные объекты, где дети от трёх лет и старше получат первые навыки езды на велосипеде и смогут тренироваться в безопасных условиях. Бюджет строительства BMX-парков будет выделен из местного бюджета – это порядка 90 миллионов тенге, в то время как обучение тренерского состава, передача методик и инвентаря будет осуществлена федерацией, - рассказал Нурлан Смагулов, президент казахстанской федерации велоспорта.
Для справки:
BMX (от английского Bicycle MotoX) — разновидность велосипеда, изначально придуманная взрослыми любителями мотокросса для тренировок. Позже BMX перерос в отдельный вид спорта, разделённый на несколько дисциплин, три из которых являются олимпийскими видами спорта. Главной особенностью велосипеда BMX являются 20-дюймовые колёса, полное отсутствие подвески и наличие всего лишь одной передачи. Велосипеды типа BMX, как правило, очень манёвренные и весят до 12 килограммов.
В среднем, при семимесячном сезоне загрузка площадки будет составлять 33 тысячи детей и подростков. Для парков уже разработали технический проект и чертежи, которые отвечают требованиям Международного союза велосипедистов.
- BMX - новый вид велоспорта, который включен в олимпийскую программу. Благодаря этому проекту регионы получат спортивные объекты, где дети от трёх лет и старше получат первые навыки езды на велосипеде и смогут тренироваться в безопасных условиях. Бюджет строительства BMX-парков будет выделен из местного бюджета – это порядка 90 миллионов тенге, в то время как обучение тренерского состава, передача методик и инвентаря будет осуществлена федерацией, - рассказал Нурлан Смагулов, президент казахстанской федерации велоспорта.
Для справки:
BMX (от английского Bicycle MotoX) — разновидность велосипеда, изначально придуманная взрослыми любителями мотокросса для тренировок. Позже BMX перерос в отдельный вид спорта, разделённый на несколько дисциплин, три из которых являются олимпийскими видами спорта. Главной особенностью велосипеда BMX являются 20-дюймовые колёса, полное отсутствие подвески и наличие всего лишь одной передачи. Велосипеды типа BMX, как правило, очень манёвренные и весят до 12 килограммов.