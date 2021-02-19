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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 21:55

Просмотров: 699

Школьник из Актау за год пробежал 400 километров

Ученик 11 класса из Актау Жансултан Буркитбай за 365 дней пробежал 400 километров. Он создал в школе беговой клуб и организовал благотворительный марафон. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
Цель - бегать каждый день Жансултан Буркитбай, ученик 11 класса Назарбаев интеллектуальной школы, поставил перед собой в октябре 2019 года. А 12 октября прошлого года он выполнил поставленную задачу.

- Поставить перед собой такую цель я решил благодаря бегуну по имени Хеллах Сидиб. Я смотрел видео на его YouTube-канале. Он, как и я, бегал каждый день, и ежедневно рассказывал о пользе бега и спорта в целом. Его видео меня вдохновили, и я решил бегать так же, - рассказал спортсмен.

По словам Жансултана Буркитбая, ежедневные пробежки давались ему нелегко. Школьнику пришлось изменять график пробежек из-за погодных условий и учёбы. Кроме того, ученик держал оразу во время Рамадана, но несмотря на это, продолжил занятия.

- Позже начался карантин. На улицу выходить было нельзя, и приходилось бегать по дому или во дворе школы, - добавил школьник.

Воодушевленные энтузиазмом Жансултана Буркитбая сверстники присоединились к нему, и так он создал в своей школе клуб NISRUNCLUB. На сегодняшний день он приостановил деятельность из-за карантинных требований.

Жансултан Буркитбай принял участие уже в трёх полумарафонах и одном полном 42-километровом марафоне. При поддержке учителей он организовал благотворительный онлайн-марафон, с помощью которого удалось собрать деньги для пяти семей Мангистауской области.

Школьник из Актау за год пробежал 400 километров



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Комментарии ( 3 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 00:41
Спорт и зарядка разные по натуре! Спорт вред и износ организму а зарядка поддержание тонуса и стабильный обмен веществ в организме!!!
 
-1
  • Neo_170
 Не поддерживаю Поддерживаю
GuF (Посетители) Вчера, 23:18
sake bakeevich,
Я за день 12-18 км прохожу по работе
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Банкир
  • Neo_170
 sake bakeevich (Посетители) Вчера, 23:11
Может хотя бы 4000 км? Для марафонца пробегать в день чуть больше километра явно маловато...
 
 

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