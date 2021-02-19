Школьник из Актау за год пробежал 400 километров

Цель - бегать каждый день Жансултан Буркитбай, ученик 11 класса Назарбаев интеллектуальной школы, поставил перед собой в октябре 2019 года. А 12 октября прошлого года он выполнил поставленную задачу.- Поставить перед собой такую цель я решил благодаря бегуну по имени Хеллах Сидиб. Я смотрел видео на его YouTube-канале. Он, как и я, бегал каждый день, и ежедневно рассказывал о пользе бега и спорта в целом. Его видео меня вдохновили, и я решил бегать так же, - рассказал спортсмен.По словам Жансултана Буркитбая, ежедневные пробежки давались ему нелегко. Школьнику пришлось изменять график пробежек из-за погодных условий и учёбы. Кроме того, ученик держал оразу во время Рамадана, но несмотря на это, продолжил занятия.- Позже начался карантин. На улицу выходить было нельзя, и приходилось бегать по дому или во дворе школы, - добавил школьник.Воодушевленные энтузиазмом Жансултана Буркитбая сверстники присоединились к нему, и так он создал в своей школе клуб NISRUNCLUB. На сегодняшний день он приостановил деятельность из-за карантинных требований.Жансултан Буркитбай принял участие уже в трёх полумарафонах и одном полном 42-километровом марафоне. При поддержке учителей он организовал благотворительный онлайн-марафон, с помощью которого удалось собрать деньги для пяти семей Мангистауской области.