Призовые места на чемпионате по гиревому спорту заняли юноши из Мангистау

Фото предоставил Конысбай Тлеуов

Чемпионат Казахстана по гиревому спорту и армрестлингу прошёл 20 и 21 февраля в Актобе.



Среди младших юношей в весовой категории 73+ килограммов первое место занял Дархан Буркитбай. Он родился в Шетпе в 2006 году.



Вторые места среди юношей и мужчин также заняли спортсмены из Мангистау. В весовой категории 70+ килограммов место взял Оразалы Бектемирулы, а среди мужчин – Айдын Ахметов, с весом 95 килограмм. Они оба приехали на соревнования из Курыка.



- Всего на соревнования от Мангистауской области поехали шесть человек, и трое заняли призовые места. Я и Роман Жомарт, как тренеры, хотели бы отметить такое достижение наших воспитанников, - добавил тренер Конысбай Тлеуов.