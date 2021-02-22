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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:31

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Призовые места на чемпионате по гиревому спорту заняли юноши из Мангистау

Спортсмены из Мангистау заняли призовые места в различных категориях на чемпионате Казахстана по гиревому спорту и армрестлингу. Об этом сообщил Конысбай Тлеуов, тренер юношей.

Фото предоставил Конысбай Тлеуов
Чемпионат Казахстана по гиревому спорту и армрестлингу прошёл 20 и 21 февраля в Актобе.

Среди младших юношей в весовой категории 73+ килограммов первое место занял Дархан Буркитбай. Он родился в Шетпе в 2006 году.

Вторые места среди юношей и мужчин также заняли спортсмены из Мангистау. В весовой категории 70+ килограммов место взял Оразалы Бектемирулы, а среди мужчин – Айдын Ахметов, с весом 95 килограмм. Они оба приехали на соревнования из Курыка.

- Всего на соревнования от Мангистауской области поехали шесть человек, и трое заняли призовые места. Я и Роман Жомарт, как тренеры, хотели бы отметить такое достижение наших воспитанников, - добавил тренер Конысбай Тлеуов.



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