Беркутчи из Мангистау стал чемпионом страны

Фото пресс-службы ведомства

В Усть-Каменогорске завершился XV республиканский чемпионат по охоте с ловчими птицами. За победу боролись около 50 беркутчи из 10 регионов страны.



Со своими хищными птицами они состязались в охоте на голубей и зайцев. Участники по очереди выпускали в погоню за добычей все три вида хищных птиц: соколов, ястребов и беркутов.



Задания выполняли 34 беркута, восемь ястребов и столько же соколов.



- Победа в соревнованиях «Ястребов» по праву досталась жителю села Тущыбек беркутчи Айшуаку Тайманову. Сегодня охотник обучает несколько школьников своему мастерству, - сообщили в центре общественных коммуникаций области.