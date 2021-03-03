Актауский легкоатлет стал призёром чемпионата Казахстана

Чемпионат страны по лёгкой атлетике среди юниоров 2006-2007 годов рождения проходил с 27 по 1 марта в легкоатлетическом манеже имени Ольги Рыпаковой в Усть-Каменогорске.Участниками соревнований стали более 350 легкоатлетов со всего Казахстана.Нашу область представили семеро легкоатлетов.Максим Фирсов, выступавший в многоборье, с результатом в 3099 очков принёс «бронзу» в копилку нашей сборной. Александр Смирнов и Илья Бережной заняли шестые места.За оказанную поддержку в выступлении на республиканских соревнованиях спортсмены выражают благодарность руководителю областного управления спорта и физкультуры Канату Жумабаеву и руководителю ДЮСШ по парусному спорту Канату Мангубаеву.