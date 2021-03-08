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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:48

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Актауский палуан стал чемпионом страны

Наш борец греко-римского стиля Алибек Сарсенгалиев стал чемпионом Казахстана по вольной борьбе, сообщил тренер Мангистауской области Еламан Арыпов.

Фото предоставил тренер Мангистауской области Еламан Арыпов
Чемпионат страны по вольной борьбе среди спортсменов до 23-х лет прошел с 1 по 4 марта в Усть-Каменогорске. Наш борец Алибек Сарсенгалиев выступал в весовой категории до 125 килограммов.

В первом круге он выиграл борца из Алматы, следом одержал победу над актюбинским палуаном. Встреча за выход в финал со спортсменом из Туркестана также увенчалась успехом. В финальной схватке Алибек победил столичного борца и стал обладателем золотой награды. Между прочим, наш палуан выполнил норматив мастера спорта Казахстана по вольней борьбе.

- Я очень рад этой победе, выполнил мастера спорта. Спасибо всем болельщикам, которые верили в меня и, конечно же, тренерам Мангистауский области по вольной борьбе Суенышу Худебаеву и Канату Бердиеву. Отдельная благодарность моим спонсорам в лице директора «Kaz Group Qurylys» Мурата Жукенова, - поделился Алибек Сарсенгалиев.


Напомним, ранее Алибек Сарсенгалиев удостоился серебряной награды на чемпионате Казахстана до 23 лет в Актобе.




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