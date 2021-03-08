Актауский палуан стал чемпионом страны

- Я очень рад этой победе, выполнил мастера спорта. Спасибо всем болельщикам, которые верили в меня и, конечно же, тренерам Мангистауский области по вольной борьбе Суенышу Худебаеву и Канату Бердиеву. Отдельная благодарность моим спонсорам в лице директора «Kaz Group Qurylys» Мурата Жукенова, - поделился Алибек Сарсенгалиев.

Чемпионат страны по вольной борьбе среди спортсменов до 23-х лет прошел с 1 по 4 марта в Усть-Каменогорске. Наш борец Алибек Сарсенгалиев выступал в весовой категории до 125 килограммов.В первом круге он выиграл борца из Алматы, следом одержал победу над актюбинским палуаном. Встреча за выход в финал со спортсменом из Туркестана также увенчалась успехом. В финальной схватке Алибек победил столичного борца и стал обладателем золотой награды. Между прочим, наш палуан выполнил норматив мастера спорта Казахстана по вольней борьбе.Напомним, ранее Алибек Сарсенгалиев удостоился серебряной награды на чемпионате Казахстана до 23 лет в Актобе.