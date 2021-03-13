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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:12

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Футбольный клуб «Каспий» сыграет против команды из Актобе

Встреча пройдет в рамках первого тура Оlimpbet-Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото с официального сайта ФК «Каспий»
В канун праздника «Амал мерекесі» 14 марта в 14:00 на стадионе «Жас Канат» состоится матч первого тура Оlimpbet-Чемпионата РК по футболу между командами футбольных клубов «Каспий» и «Актобе».

- Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области от 6 марта 2021 года, допускается проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 30-ти процентов с соблюдением санитарного режима, - отметили в пресс-службе главы города.

Продажа билетов стартовала сегодня, и на данный момент проданы все доступные места на стадионе.

В пресс-службе футбольного клуба «Каспий» напомнили о правилах посещения стадиона «Жас Канат».

- Обязательное ношение маски на территории стадиона. Занимать место только согласно купленному билету, соблюдать социальную дистанцию (2 метра), а также не бросать с трибун бутылки, баклажки, стаканы и тому подобное. Просим вас не нарушать правила посещения стадиона во избежание наложения штрафов на клуб.



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