Первая домашняя игра «Каспия» в новом сезоне завершилась ничьей

Матч первого тура Оlimpbet-чемпионата РК по футболу между командами футбольных клубов «Каспий» и «Актобе» прошёл в день «Амал мерекесі» 14 марта на стадионе «Жас Канат».Единственный мяч в ворота соперников отправил нападающий Вайди Сахли, который перешёл в актауский «Каспий» в этом году. Сравнял счёт актюбинский форвард Максим Федин.По информации из открытых источников, Вайди Сахли — футболист из Туниса. Ему 23 года. Рыночная стоимость данного игрока оценивается в 175 тысяч евро.