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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:12

Просмотров: 112

Силачи из Актау завоевали 1 миллион тенге

Местная команда воркаутеров стала обладателем кубка и 1 миллиона тенге на чемпионате Западного Казахстана по STREET LIFTING.

Фото предоставили спортсмены
Чемпионат Запада по STREET LIFTING прошёл 13-14 марта в Уральске. Участниками стали команды из четырёх городов.

По правилам каждый из участников команды выполняет подтягивание с дополнительным весом +32 килограмма и отжимания на брусьях с дополнительным весом +48 килограммов на максимальное количество повторений.

По результатам командного зачёта в двух дисциплинах со 169 очками решением судей наша команда удостоилась первого места. В качестве приза спортсменам вручили кубок и сертификат на сумму 1 миллион тенге.

В ближайшее время наша команда планирует принять участие в чемпионате Азии и чемпионате мира в Украине.

Спортсмены благодарят всех участников чемпионата и организаторов данного мероприятия.




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