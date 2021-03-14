Силачи из Актау завоевали 1 миллион тенге

Чемпионат Запада по STREET LIFTING прошёл 13-14 марта в Уральске. Участниками стали команды из четырёх городов.По правилам каждый из участников команды выполняет подтягивание с дополнительным весом +32 килограмма и отжимания на брусьях с дополнительным весом +48 килограммов на максимальное количество повторений.По результатам командного зачёта в двух дисциплинах со 169 очками решением судей наша команда удостоилась первого места. В качестве приза спортсменам вручили кубок и сертификат на сумму 1 миллион тенге.В ближайшее время наша команда планирует принять участие в чемпионате Азии и чемпионате мира в Украине.Спортсмены благодарят всех участников чемпионата и организаторов данного мероприятия.