В Актау женские команды по футболу приглашают поучаствовать в областном турнире с отбором на чемпионат страны

Фото предоставлено СДЮШОР

В Актау, в дни празднования Наурыз, пройдёт открытый городской турнир по футболу среди девушек 2005 года рождения и младше. Соревнования в формате 9х9 проводятся среди команд, представляющих учебные заведения: школы, колледжи, ВУЗы. Организатором выступает спортивная школа по футболу Олимпийского резерва. Принять участие в турнире могут все желающие.



- Очень хотелось бы видеть как можно больше команд. Больше участников, соответственно, больше можно будет просмотреть кандидатов в сборную. Лучших девушек мы пригласим в команду, для участия в чемпионате Казахстана, – говорит Сагадат Идрисов, тренер женской команды СДЮШОР.



Соревнования будут проходить во время школьных каникул на «LLF Arena» (26 мкр., средняя школа №14). Победители, призёры и лучшие игроки будут награждены кубками, медалями и грамотами.



Женский турнир по футболу (9х9) проводится СДЮШОР по футболу совместно с управлением образования Мангистауской области и городским отделом физической культуры, спорта и туризма.



Все вопросы по участию в турнире можно задать по телефонам: 42-10-27, +7 778 731 2818. Последний срок подачи заявки – 20 марта 2021 года.