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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:02

Просмотров: 277

В Актау женские команды по футболу приглашают поучаствовать в областном турнире с отбором на чемпионат страны

Лучшие игроки женского турнира войдут в сборную Мангистауской области по футболу. Об этом сообщили в спортивной школе по футболу Олимпийского резерва (СДЮШОР).

Фото предоставлено СДЮШОР
В Актау, в дни празднования Наурыз, пройдёт открытый городской турнир по футболу среди девушек 2005 года рождения и младше. Соревнования в формате 9х9 проводятся среди команд, представляющих учебные заведения: школы, колледжи, ВУЗы. Организатором выступает спортивная школа по футболу Олимпийского резерва. Принять участие в турнире могут все желающие.

- Очень хотелось бы видеть как можно больше команд. Больше участников, соответственно, больше можно будет просмотреть кандидатов в сборную. Лучших девушек мы пригласим в команду, для участия в чемпионате Казахстана, – говорит Сагадат Идрисов, тренер женской команды СДЮШОР.

Соревнования будут проходить во время школьных каникул на «LLF Arena» (26 мкр., средняя школа №14). Победители, призёры и лучшие игроки будут награждены кубками, медалями и грамотами.

Женский турнир по футболу (9х9) проводится СДЮШОР по футболу совместно с управлением образования Мангистауской области и городским отделом физической культуры, спорта и туризма.

Все вопросы по участию в турнире можно задать по телефонам: 42-10-27, +7 778 731 2818. Последний срок подачи заявки – 20 марта 2021 года.



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