Гвардейцы из Мангистау стали призерами турнира по рукопашному бою

- Конечно, настрой был только на «золото», чтобы пройти отбор на чемпионат страны, а в дальнейшем - выступить на чемпионате мира. Готов достойно представлять нашу область, - поделился впечатлениями о своей победе Мансур Мимбулатов.

Турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок командующего регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК проходил 11 и 12 марта в Жанаозене.Более 100 спортсменов из воинских частей регионального командования «Батыс» состязались за звание лучшего в восьми весовых категориях.В командном первенстве победителями стали бойцы из актюбинской воинской части 6655. «Серебро» получила команда воинской части 5548 из Жанаозена. На третью ступень пьедестала почета поднялась команда воинской части 3502 из Актау.Так, в весовой категории 67 килограммов золотой награды удостоился рядовой Мансур Мимбулатов из воинской части 3502 в Актау.Мансур Мимбулатов уже неоднократно становился призером соревнований. Тренируется боец под руководством тренера Алексея Мещерякова в спортивном комплексе «Сункар».В весовой категории 88 килограммов первое место занял рядовой Али Насипкали из воинской части 6656 Актау.В весовой категории 97+ килограммов на первую ступень пьедестала поднялся младший сержант Алибек Нурдовлетов из воинской части 5548 Жанаозена.Победители и призеры были награждены грамотами и медалями, а также вошли в сборную команду регионального командования «Батыс» для выступления на первенство Национальной гвардии РК, который состоится в апреле в Шымкенте.