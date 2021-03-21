Пенсионеров приглашают заниматься йогой в Актау

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Организатор бесплатного социального проекта Асия Байназарова приглашает всех желающих пенсионеров для занятий хатка-йогой.



Занятия будет проводить опытный инструктор три раза в неделю по утрам: вторник, четверг, суббота на спуске 4А микрорайона в здании бывшей арт-галереи «Онер».



Хатха-йога способствует улучшению самочувствия у людей с проблемами со здоровьем, позитивно влияет и на психическое состояние. Регулярные занятия позволят внимательнее следить за своим эмоциональным состоянием и осознанно управлять чувствами.



Желающие могут обращаться по телефону: +7 777 422 22 29, (Асия Байназарова).