Боксёр из Мангистау стал чемпионом международного турнира в Туркестане

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали две медали на турнире в Туркестане, который проходил с 14 по 20 марта.Состязания среди молодёжи 2002-2004 года рождения были посвящены памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова. Мангистаускую область представили пять боксёров, из них двое взяли медали.- Победителем турнира стал Жарас Комшабаев, он выступал в весовой категории 49 килограммов. Азамат Набатов взял «бронзу», его весовая категория – 91 килограмм, - рассказал Ермек Джанабергенов, тренер спортсменов.