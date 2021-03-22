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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 445

Боксёр из Мангистау стал чемпионом международного турнира в Туркестане

На международном турнире памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова в Туркестане боксёры из Мангистау взяли две медали. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса.

Фото предоставил Ермек Джанабергенов
Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали две медали на турнире в Туркестане, который проходил с 14 по 20 марта.

Состязания среди молодёжи 2002-2004 года рождения были посвящены памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова. Мангистаускую область представили пять боксёров, из них двое взяли медали.

- Победителем турнира стал Жарас Комшабаев, он выступал в весовой категории 49 килограммов. Азамат Набатов взял «бронзу», его весовая категория – 91 килограмм, - рассказал Ермек Джанабергенов, тренер спортсменов.

Боксёр из Мангистау стал чемпионом международного турнира в Туркестане

Боксёр из Мангистау стал чемпионом международного турнира в Туркестане



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