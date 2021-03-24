Баскетболисты из Актау взяли «серебро» чемпионата страны

Весенний чемпионат страны среди юношей 2006-2007 годов рождения проходил с 15 по 21 марта в Щучинске.Наша команда начала турнир в группе «B», где обыграла игроков из ВКО со счетом 84:26 и алматинских баскетболистов со счетом 55:48.После группового этапа «Каспийцы» встретились с командой Туркестанской области. Игра прошла в нашу пользу с результатом 55:54.В матче за выход в финал наши одержали верх над командой из Костанайской области. Счет встречи составил 51:34.Финальная игра с атыраусцами не увенчалась успехом. Со счетом 42:74 в пользу команды из Атырау «Каспийцы» стали серебряными призерами чемпионата.Лучшим игроком стал баскетболист «Каспия» Дмитрий Донской.Тренируется команда под руководством Владислава Трофимова и Ярослава Качеровского.