Баскетболисты из Актау взяли «серебро» чемпионата страны

Фото предоставили пресс-служба БК «Каспий»
Весенний чемпионат страны среди юношей 2006-2007 годов рождения проходил с 15 по 21 марта в Щучинске.
Наша команда начала турнир в группе «B», где обыграла игроков из ВКО со счетом 84:26 и алматинских баскетболистов со счетом 55:48.
После группового этапа «Каспийцы» встретились с командой Туркестанской области. Игра прошла в нашу пользу с результатом 55:54.
В матче за выход в финал наши одержали верх над командой из Костанайской области. Счет встречи составил 51:34.
Финальная игра с атыраусцами не увенчалась успехом. Со счетом 42:74 в пользу команды из Атырау «Каспийцы» стали серебряными призерами чемпионата.
Лучшим игроком стал баскетболист «Каспия» Дмитрий Донской.
Тренируется команда под руководством Владислава Трофимова и Ярослава Качеровского.
Наша команда начала турнир в группе «B», где обыграла игроков из ВКО со счетом 84:26 и алматинских баскетболистов со счетом 55:48.
После группового этапа «Каспийцы» встретились с командой Туркестанской области. Игра прошла в нашу пользу с результатом 55:54.
В матче за выход в финал наши одержали верх над командой из Костанайской области. Счет встречи составил 51:34.
Финальная игра с атыраусцами не увенчалась успехом. Со счетом 42:74 в пользу команды из Атырау «Каспийцы» стали серебряными призерами чемпионата.
Лучшим игроком стал баскетболист «Каспия» Дмитрий Донской.
Тренируется команда под руководством Владислава Трофимова и Ярослава Качеровского.
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