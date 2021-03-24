Спортивных инструкторов приглашают поучаствовать в проекте «Чемпионы нашего двора» в Актау

Фото предоставила Асия Идрис

Старший тренер молодежной сборной страны по дзюдо и начальник отдела международных отношений центра физической культуры и спорта при Министерстве образования и науки РК Асия Идрис приглашает местных жителей с педагогическим и физкультурным образованием, желающих официально трудоустроиться на должность «Инструктор по спорту».



Приветствуются мамы, сидящие дома или находящиеся в декретном отпуске. График работы позволяет это совмещать.



Тренировки будут проходить внутри микрорайонов на имеющихся площадках, 4-5 раз в неделю, на бесплатной основе для детей.



Проект «Чемпионы нашего двора» стартовал в Актау три года назад. По просьбе активных родителей из Мунайлинского района и Жанаозена он успешно развивается теперь и там.







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