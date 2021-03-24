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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:29

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Спортивных инструкторов приглашают поучаствовать в проекте «Чемпионы нашего двора» в Актау

Масштабный социально-спортивный проект «Чемпионы нашего двора» в лице местной спортсменки Асии Идрис приглашает в свою команду инструкторов с педагогическим и физкультурным образованием.

Фото предоставила Асия Идрис
Старший тренер молодежной сборной страны по дзюдо и начальник отдела международных отношений центра физической культуры и спорта при Министерстве образования и науки РК Асия Идрис приглашает местных жителей с педагогическим и физкультурным образованием, желающих официально трудоустроиться на должность «Инструктор по спорту».

Приветствуются мамы, сидящие дома или находящиеся в декретном отпуске. График работы позволяет это совмещать.

Тренировки будут проходить внутри микрорайонов на имеющихся площадках, 4-5 раз в неделю, на бесплатной основе для детей.

Проект «Чемпионы нашего двора» стартовал в Актау три года назад. По просьбе активных родителей из Мунайлинского района и Жанаозена он успешно развивается теперь и там.



По всем имеющимся вопросам обращаться по телефонам: 8(708)9685070 и 8(701)1702613.



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