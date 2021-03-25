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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:59

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Спортсменки из Жанаозена стали призерами Кубка РК по эстетической гимнастике

В среду, 24 марта, в Нур-Султане завершился розыгрыш Кубка Казахстана по эстетической групповой гимнастике, в котором приняли участие команды из шести регионов страны, два из которых - Актюбинская и Мангистауская области - дебютировали на республиканских соревнованиях. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Фото tengrinews.kz
Эстетическая групповая гимнастика – это сплав художественной гимнастики, спортивных танцев и акробатики. Нынешний розыгрыш стал первым за время пандемии республиканским турниром, прошедшем в режиме офлайн. И открыл новые имена – дебютанты из города Жанаозен стали серебряными призерами короткой программы в возрастной категории 8-10 лет, передает Tengrinews.kz.

Спортсменки из Жанаозена стали призерами Кубка РК по эстетической гимнастике


Всего в розыгрыше Кубка 23-24 марта соревновались более 280 человек из шести регионов страны, разбитых на пять возрастных категорий. При этом последняя из них – старше 16 лет – позволяла выступать гимнастам в возрасте и 24, и 26 лет: команда Kerbez Ventura из Алматы с участниками этого возраста выиграла и короткую, и длинную программы. Больше всего же преуспели хозяева: на счету команд из Нур-Султана семь золотых и три серебряные награды Кубка.

Спортсменки из Жанаозена стали призерами Кубка РК по эстетической гимнастике


Команды из Алматы первенствовали на Кубке трижды, столько же раз становились вторыми и пять раз оказывались на третьей строчке пьедестала. Помимо этого, по одному медальному комплекту оказалось у команд из Атырауской области и города Шымкент. Все это, по мнению президента Федерации РК по эстетической групповой гимнастике Мадины Бектургановой, свидетельствует о росте популярности этого вида спорта в Казахстане, причем, не только за счет турниров.

Перед нынешним розыгрышем Кубка федерация провела республиканские курсы: 46 тренеров и судей из семи регионов страны изучили изменения в правилах и новшества в подготовке гимнастов. А в будущем обучающие курсы будут проводиться для всех интересующихся этим видом спорта казахстанцев.

Спортсменки из Жанаозена стали призерами Кубка РК по эстетической гимнастике


- Это даст дополнительный стимул к увеличению числа любителей нашего вида спорта, - убеждена Мадина Бектурганова. – Эстетическая групповая гимнастика абсолютно безопасна для здоровья, ею могут заниматься как дети, так и взрослые, при этом она позволяет людям сохранить красоту, зрелищность и эмоциональность. Плюс к этому есть соревновательная составляющая, которая в ближайшем будущем будет подкреплена возможностью присвоения спортивных разрядов и званий, и мы с нетерпением ждем этого момента, - добавляет она.

Отметим, что уже в следующем году Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира и первого чемпионата Азии, а в 2023 году примет чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике. И поэтому на нынешних внутренних соревнованиях уже формируется костяк сборной команды страны.

- В ходе нынешнего розыгрыша спортсмены представили много новых постановок и упражнений. Это важно, потому что сейчас сборная команда страны ведет подготовку к международным соревнованиям, и мы надеемся, что наша команда достойно представит Казахстан на мировой арене, - отмечает главный судья Кубка Республики Казахстан Заира Жакупова.



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