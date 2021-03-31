Мангистауские баскетболистки заняли третье место на чемпионате Казахстана

Фото предоставлено пресс-службой БК «Каспий»

Весенний чемпионат Казахстана по баскетболу среди девушек 2006-2007 годов рождения проходил в Шымкенте с 24 по 30 марта на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова. Девушки из сборной Мангистау заняли на нём третье место под руководством тренера Гамлета Аракеляна.



В первом матче группового этапа команда Мангистауской области уступила спортсменкам из Кызылорды со счётом 47:51, но следующие игры были для наших баскетболисток более успешными. Они одержали победу над «Иртышом» из Павлодара и командой из Караганды.



По итогам группового этапа девушки из Мангистау вышли в полуфинал, где проиграли команде специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 из Нур-Султана. Матч окончился со счётом 56:64.



В борьбе за «бронзу» чемпионата сборная Мангистауской области одержала победу над командой «Иртыш» из Павлодарской области. Итог встречи – 61:41.



Мангистаускую спортсменку Сатжан Айганым отметили, как одну из лучших игроков состязания.