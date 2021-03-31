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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 83

Мангистауские баскетболистки заняли третье место на чемпионате Казахстана

Сборная Мангистау заняла третье место на весеннем чемпионате Казахстана по баскетболу среди девушек 2006-2007 годов рождения, который прошёл в Шымкенте. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Каспий».

Фото предоставлено пресс-службой БК «Каспий»
Весенний чемпионат Казахстана по баскетболу среди девушек 2006-2007 годов рождения проходил в Шымкенте с 24 по 30 марта на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова. Девушки из сборной Мангистау заняли на нём третье место под руководством тренера Гамлета Аракеляна.

В первом матче группового этапа команда Мангистауской области уступила спортсменкам из Кызылорды со счётом 47:51, но следующие игры были для наших баскетболисток более успешными. Они одержали победу над «Иртышом» из Павлодара и командой из Караганды.

По итогам группового этапа девушки из Мангистау вышли в полуфинал, где проиграли команде специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 из Нур-Султана. Матч окончился со счётом 56:64.

В борьбе за «бронзу» чемпионата сборная Мангистауской области одержала победу над командой «Иртыш» из Павлодарской области. Итог встречи – 61:41.

Мангистаускую спортсменку Сатжан Айганым отметили, как одну из лучших игроков состязания.



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