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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:56

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Спортсмены из Актау стали призёрами на чемпионате страны по метанию копья

Актауские легкоатлеты удостоились четырёх наград на чемпионате Казахстана по длинным метаниям копья, сообщила представитель Мангистауской области по лёгкой атлетике Асия Рабаева.

Мейржан Ходжимурат на первой ступени пьедестала. Фото предоставила Асия Рабаева
Чемпионат страны по длинным метаниям копья среди взрослых, юниоров, младших и старших юношей прошёл 30 и 31 марта в Алматы. Нашим спортсменам удалось попасть в финал и завоевать четыре медали различных достоинств.

Так, Мейржан Ходжимурат среди старших юношей с результатом 54,35 метра стал чемпионом Казахстана. Мейржан боролся за путёвку на участие в чемпионате Азии среди старших юношей, который пройдёт в Кувейте в октябре этого года.

На вторую степень пьедестала среди взрослых с результатом 37,18 метра поднялась Надежда Богданова. Спортсменка выступала после декретного отпуска.

Спортсмены из Актау стали призёрами на чемпионате страны по метанию копья

Серебряная медалистка Надежда Богданова


Представитель Мангистауской области по лёгкой атлетике Асия Рабаева после трёхлетней паузы и операции также решила попытать удачу и стала бронзовым медалистом с результатом 36,68 метра.

Спортсмены из Актау стали призёрами на чемпионате страны по метанию копья

Асия Рабаева с бронзовой медалью


Ещё одно третье место занял Александр Лысенко, который также выступал среди взрослых. Его результат — 55,18 метра. Александр оказался самым молодым среди взрослых спортсменов.

Спортсмены из Актау стали призёрами на чемпионате страны по метанию копья

Обладатель бронзовой награды Александр Лысенко


За оказанную поддержку в выступлении на республиканских соревнованиях спортсмены выражают благодарность руководителю областного управления спорта и физкультуры Канату Жумабаеву, директору Центра подготовки олимпийского резерва по Мангистауской области Канату Озганбаеву, руководителю ДЮСШ по парусному спорту Канату Мангубаеву.



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