Спортсмены из Актау стали призёрами на чемпионате страны по метанию копья

Серебряная медалистка Надежда Богданова

Асия Рабаева с бронзовой медалью

Обладатель бронзовой награды Александр Лысенко

Чемпионат страны по длинным метаниям копья среди взрослых, юниоров, младших и старших юношей прошёл 30 и 31 марта в Алматы. Нашим спортсменам удалось попасть в финал и завоевать четыре медали различных достоинств.Так, Мейржан Ходжимурат среди старших юношей с результатом 54,35 метра стал чемпионом Казахстана. Мейржан боролся за путёвку на участие в чемпионате Азии среди старших юношей, который пройдёт в Кувейте в октябре этого года.На вторую степень пьедестала среди взрослых с результатом 37,18 метра поднялась Надежда Богданова. Спортсменка выступала после декретного отпуска.Представитель Мангистауской области по лёгкой атлетике Асия Рабаева после трёхлетней паузы и операции также решила попытать удачу и стала бронзовым медалистом с результатом 36,68 метра.Ещё одно третье место занял Александр Лысенко, который также выступал среди взрослых. Его результат — 55,18 метра. Александр оказался самым молодым среди взрослых спортсменов.За оказанную поддержку в выступлении на республиканских соревнованиях спортсмены выражают благодарность руководителю областного управления спорта и физкультуры Канату Жумабаеву, директору Центра подготовки олимпийского резерва по Мангистауской области Канату Озганбаеву, руководителю ДЮСШ по парусному спорту Канату Мангубаеву.