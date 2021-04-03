Борцы из Мангистау стали призёрами чемпионата Казахстана

Чемпионат Казахстана по вольной борьбе среди кадетов 2004-2006 годов рождения проходил с 26 по 29 марта в Таразе.В нём принимали участие 336 борцов со всей страны. Честь Мангистау защищали 10 спортсменов.Камиль Куруглиев в весовой категории 92 килограмма сумел завоевать «золото» чемпионата.Ещё один наш борец Нурлыбек Базарбаев занял третье место в весовой категории 55 килограммов.