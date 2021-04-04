«Золото» и две «бронзы» завоевал парень из Актау на чемпионате Казахстана по тогыз кумалак

Чемпион с тренером. Фото предоставлено Г.Жакиевой

Интеллектуальные игры проводились среди участников в возрасте 17 и 19 лет, а также 21 года. Жумакелди Туракбай завоевал титул чемпиона по «Блицу» в средней группе. Третьим наш спортсмен стал в «Рапиде» и «Классике». Таким образом, воспитанник Гаухар Жакиевой стал обладателем одной золотой и двух бронзовых наград.



- Мангистаускую область на чемпионате представляли ещё 10 спортсменов из городов и районов области. Опыта у них немного, выиграть не получилось, но наши воспитанники не пали духом, более того, они были рады выступать за регион в составе сборной. Настроены на игру и победы. Впереди у нас участие в чемпионате Казахстана среди взрослых. Большие надежды мы возлагаем на членов сборной Парахата Джунебаева, Абылая Карабалаева, Сабита Беркинбаева, Аксану Жумабаеву, Назиру Такенову, Аклес Каламову, Назгуль Каиргалиеву, и, конечно, Жумакелди Туракбая, - поделилась Гаухар Жакиева.



Жумакелди Туракбай занимается тогыз кумалак с девяти лет. Первых серьёзных успехов на республиканских и международных соревнованиях юный спортсмен добился в 12-летнем возрасте. В прошлом году Жумакелди стал чемпионом Азии.