Бойцы из Актау стали призёрами чемпионата страны

Фото предоставил Рафик Эйвазов
Чемпионат страны по рукопашному бою среди мужчин и женщин прошёл с 1 по 5 апреля в Щучинске.
По итогам соревнований обладателем «серебра» стал наш местный спортсмен Абасгулу Дунямалиев (до 60 килограмм).
Бронзовые награды завоевали Абылай Асхат (до 55 килограмм), Баладдин Гулиев (до 60 килограмм), Валерия Шальнова (до 50 килограмм) и Мансур Мимбулатов (до 65 килограмм).
Спортсмены выражают благодарность тренерскому составу спортивного клуба «Сункар» и федерации рукопашного боя Мангистауской области.
Абасгулу Дунямалиев на второй ступени пьедестала и Баладдин Гулиев с бронзовой медалью
По итогам соревнований обладателем «серебра» стал наш местный спортсмен Абасгулу Дунямалиев (до 60 килограмм).
Бронзовый медалист Абылай Асхат
Бронзовые награды завоевали Абылай Асхат (до 55 килограмм), Баладдин Гулиев (до 60 килограмм), Валерия Шальнова (до 50 килограмм) и Мансур Мимбулатов (до 65 килограмм).
Мансур Мимбулатов - обладатель бронзовой награды
Спортсмены выражают благодарность тренерскому составу спортивного клуба «Сункар» и федерации рукопашного боя Мангистауской области.
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