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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 280

Бойцы из Актау стали призёрами чемпионата страны

Актауские спортсмены удостоились четырёх наград на чемпионате Казахстана по рукопашному бою, сообщил старший тренер Рафик Эйвазов.

Фото предоставил Рафик Эйвазов
Чемпионат страны по рукопашному бою среди мужчин и женщин прошёл с 1 по 5 апреля в Щучинске.

Бойцы из Актау стали призёрами чемпионата страны

Абасгулу Дунямалиев на второй ступени пьедестала и Баладдин Гулиев с бронзовой медалью


По итогам соревнований обладателем «серебра» стал наш местный спортсмен Абасгулу Дунямалиев (до 60 килограмм).

Бойцы из Актау стали призёрами чемпионата страны

Бронзовый медалист Абылай Асхат


Бронзовые награды завоевали Абылай Асхат (до 55 килограмм), Баладдин Гулиев (до 60 килограмм), Валерия Шальнова (до 50 килограмм) и Мансур Мимбулатов (до 65 килограмм).

Бойцы из Актау стали призёрами чемпионата страны

Мансур Мимбулатов - обладатель бронзовой награды


Спортсмены выражают благодарность тренерскому составу спортивного клуба «Сункар» и федерации рукопашного боя Мангистауской области.



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