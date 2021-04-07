Бойцы из Актау стали призёрами чемпионата страны

Абасгулу Дунямалиев на второй ступени пьедестала и Баладдин Гулиев с бронзовой медалью

Бронзовый медалист Абылай Асхат

Мансур Мимбулатов - обладатель бронзовой награды

Чемпионат страны по рукопашному бою среди мужчин и женщин прошёл с 1 по 5 апреля в Щучинске.По итогам соревнований обладателем «серебра» стал наш местный спортсмен Абасгулу Дунямалиев (до 60 килограмм).Бронзовые награды завоевали Абылай Асхат (до 55 килограмм), Баладдин Гулиев (до 60 килограмм), Валерия Шальнова (до 50 килограмм) и Мансур Мимбулатов (до 65 килограмм).Спортсмены выражают благодарность тренерскому составу спортивного клуба «Сункар» и федерации рукопашного боя Мангистауской области.