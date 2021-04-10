Баскетболисток из Актау с почестями встретили болельщики

Фото БК «Каспий»
Женская команда «Каспий» впервые в истории региона стала обладателем Кубка Казахстана.
Специально для чемпионок в аэропорту была организована торжественная встреча.
Встретили команду и поздравили болельщики, близкие, а также заместитель начальника управления физической культуры и спорта Мангистауской области Асылбек Дюсенов.
Специально для чемпионок в аэропорту была организована торжественная встреча.
Встретили команду и поздравили болельщики, близкие, а также заместитель начальника управления физической культуры и спорта Мангистауской области Асылбек Дюсенов.