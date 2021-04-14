Актауский «Каспий» сыграл вничью с алматинским «Кайратом»

Кадр видео
Матч пятого тура Казахстанской Премьер-Лиги прошел сегодня, 14 апреля, на стадионе «Жас Канат».
Открыл счет на 32-й минуте полузащитник «Каспия» Руслан Мингазов.
К концу первого тайма гости ответили точным ударом по нашим воротам.
Второй тайм не принес результатов для обеих команд. Счет встречи составил 1:1.
В турнирной таблице «Каспий» с пятью очками занимает девятую строчку.
Открыл счет на 32-й минуте полузащитник «Каспия» Руслан Мингазов.
К концу первого тайма гости ответили точным ударом по нашим воротам.
Второй тайм не принес результатов для обеих команд. Счет встречи составил 1:1.
В турнирной таблице «Каспий» с пятью очками занимает девятую строчку.
Оставьте свой комментарий первым.