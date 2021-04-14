Актауский «Каспий» сыграл вничью с алматинским «Кайратом»

Матч пятого тура Казахстанской Премьер-Лиги прошел сегодня, 14 апреля, на стадионе «Жас Канат».Открыл счет на 32-й минуте полузащитник «Каспия» Руслан Мингазов.К концу первого тайма гости ответили точным ударом по нашим воротам.Второй тайм не принес результатов для обеих команд. Счет встречи составил 1:1.В турнирной таблице «Каспий» с пятью очками занимает девятую строчку.