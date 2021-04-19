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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:45

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Мангистауские боксёры завоевали две медали на международном турнире в Туркестане

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали серебряную и бронзовую медали на международном турнире по боксу памяти прославленного боксёра, заслуженного мастера спорта СССР Абдисалана Нурмаханова. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
Международный турнир по боксу среди взрослых, посвящённый 30-летию Независимости Казахстана и памяти прославленного боксёра, заслуженного мастера спорта СССР Абдисалана Нурмаханов, проходил с 15 по 19 апреля в Туркестане.

Мангистауские боксёры завоевали две медали на международном турнире в Туркестане


В турнире приняли участие лучшие спортсмены из всех областей страны, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

Мангистауские боксёры завоевали две медали на международном турнире в Туркестане


Спортивную честь Мангистау в Туркестане защищали восемь боксёров, из них Саматали Тольтаев и Самат Жетибаев завоевали две медали.

Медаль серебряного отлива завоевал Саматали Тольтаев в весовой категории 63 кг. "Бронза" досталась Самату Жетибаеву в весе 52 кг.

- Нынешние соревнования показали новый уровень. Судьи отдавали победу только самым лучшим. Была сильная конкуренция. Наши ребята выступили хорошо. Обычно на таких турнирах выпадает хорошая возможность посмотреть в деле всех боксёров и определить, кто на что способен, - рассказал тренер сборной области Адил Басыгараев.

Мангистауские боксёры завоевали две медали на международном турнире в Туркестане



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