Мангистауские боксёры завоевали две медали на международном турнире в Туркестане

Международный турнир по боксу среди взрослых, посвящённый 30-летию Независимости Казахстана и памяти прославленного боксёра, заслуженного мастера спорта СССР Абдисалана Нурмаханов, проходил с 15 по 19 апреля в Туркестане.В турнире приняли участие лучшие спортсмены из всех областей страны, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.Спортивную честь Мангистау в Туркестане защищали восемь боксёров, из них Саматали Тольтаев и Самат Жетибаев завоевали две медали.Медаль серебряного отлива завоевал Саматали Тольтаев в весовой категории 63 кг. "Бронза" досталась Самату Жетибаеву в весе 52 кг.- Нынешние соревнования показали новый уровень. Судьи отдавали победу только самым лучшим. Была сильная конкуренция. Наши ребята выступили хорошо. Обычно на таких турнирах выпадает хорошая возможность посмотреть в деле всех боксёров и определить, кто на что способен, - рассказал тренер сборной области Адил Басыгараев.