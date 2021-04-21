Футбольный матч пройдёт без зрителей в Актау

Фото из архива «Лады»
В связи с тем, что нашу область включили в «красную» зону по коронавирусной инфекции, ближайший матч 23 апреля пройдет без зрителей.
Также в пресс-службе ФК «Каспий» сообщили, что болельщики не допускаются и на матчи Второй лиги.
Напомним, запланированное праздничное мероприятие ко Дню единства народа Казахстана отменяется.
Также в пресс-службе ФК «Каспий» сообщили, что болельщики не допускаются и на матчи Второй лиги.
Напомним, запланированное праздничное мероприятие ко Дню единства народа Казахстана отменяется.
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