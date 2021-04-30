В Актау заканчивается прием заявок на участие в детском футбольном турнире

Соревнования пройдут 4-7 мая на LLF ARENA (Актау, 26 мкр., СШ №14). Срок подачи заявок продлен до 2 мая 2021 года. Количество команд-участниц ограниченно.- Для участия в турнире представитель команды (совершеннолетний) должен предоставить заявку команды, документ удостоверяющий личность игрока (оригинал), и справку со школы с фотографией. Один игрок не может играть за две и более команд. В случае выявления нарушений команда, за которую игрок сыграл позже, будет дисквалифицирована. В случае выявления в составе команды игрока старшего возраста, команда будет дисквалифицирована, - сообщили в СДЮШОР.Основные требования к составам команд и участникам:- Соревнования проводятся среди детских команд 2013 года рождения.- В состав команды входят: 10 игроков и 1 представитель.Соревнования проводятся по правилам футбола (6х6). Длительность матча: 2 тайма по 10 минут. Формат турнира: 5+1 (газон)По организационным вопросам обращаться по тел.: (WhatsApp) + 7 778 731 2818.