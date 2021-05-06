Женская команда «Каспий» из Мангистауской области впервые в истории завоевала «золото» чемпионата Казахстана по баскетболу

Фото предоставлено БК «Каспий»

По итогам плей-офф XXIX-го чемпионата Казахстана по баскетболу среди женских команд, команда «Каспий» победила в финальной серии представительниц клуба «Туран» из Туркестанской области. На протяжении всей финальной серии команды боролись на равных, всё решалось буквально на последних минутах матчей. В результате молодая и амбициозная команда «Каспий» сумела завершить финальную серию со счётом 3:0 (три победы в трёх матчах).



Особенно важной эту победу для казахстанского баскетбола сделал тот факт, что из 10 участниц финала в команде «Каспий» - семь спортсменок - это воспитанницы актауской школы баскетбола. Клуб из Мангистауской области делает акцент на развитии местных спортивных талантов, и, как показало чемпионство, эта стратегия приносит результаты.



История создании женской команды «Каспий» началась ровно 10 лет назад.

В 2011 году по приглашению клуба в Актау начал работу главный тренер команды Баграт Аракелян. Собрав детскую баскетбольную команду из девочек 9-10 лет, он шаг за шагом воспитывал будущих чемпионок. Выигрывая турниры детской юношеской баскетбольной лиги, Высшей лиги в женском чемпионате, в итоге довел команду за десять лет до золотых медалей в главном чемпионате Казахстана.



- Это был очень сложный сезон для всех клубов. Соблюдение мер предосторожности, карантин, постоянный контроль и бесконечное количество ПЦР. Баскетбол - контактный вид спорта. Все наши девочки играли на пределе возможностей, несмотря на травмы. Я не могу выделить отдельно лучших игроков в команде. Это наш общий результат. В баскетболе нет я, есть только мы», - подчеркивает тренер команды Баграт Аракелян.



Своими впечатлениями поделилась Александра Петелина, капитан команды «Каспий».



- Мне было 9 лет, когда учитель физкультуры привёл меня в секцию к Баграту Вазгеновичу на первую тренировку. Я до сих пор помню этот момент, и все эти 10 лет прошли как один миг. Мы в первый год проигрывали всем. Но шаг за шагом шли к нашей цели. Я счастлива, что мы смогли принести «золото» нашему городу и региону. И всё это было в родных стенах, – отметила Александра.



Результаты встреч финальной серии.



Самые результативные игроки БК Каспий в матче: ⠀⠀

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Ульяна Кудрявцева (19 очков, 9 подборов, 3 передачи, 3 перехвата, 1 блокшот)

Инга Манучарян (12 очков, 12 подборов, 5 передач, 3 перехвата)

Александра Петелина (15 очков, 3 подбора, 6 передач, 2 перехвата)



04.05.2021 | ПБК “Каспий” 71:65 БК “Туран”



Самые результативные игроки БК Каспий в матче:



Инга Манучарян (13 очков, 18 подборов, 3 передачи)

Ульяна Кудрявцева (18 очков, 10 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот)

Елена Доц (10 очков, 6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата)



06.05.2021 | ПБК “Каспий” 84:46 БК “Туран”



Самые результативные игроки БК Каспий в матче: ⠀



Инга Манучарян (27 очков, 13 подборов)

Александра Петелина (15 очков, 5 подбора, 4 передач)

Валерия Соколова (9 очков, 8 подбора, 6 передач)



По итогам сезона определены 5 лучших игроков турнира. В эту пятёрки вошли и девушки из «Каспия»:



БК Казыгурт Марс - Тамара Ягодкина

БК Туран - Залина Куразова

ПБК Каспий - Инга Манучарян

БК Астана Тайгерс - Анна Винокурова

БК Тайгерс - Дарья Королёва

Звание « MVP» турнира было присвоено ПБК Каспий - Елена Доц



В этом сезоне в чемпионате Казахстана участвовали восемь коллективов: «Каспий» (Актау), «Иртыш» (Павлодар), «Астана Тайгерс» (Нур-Султан), «КазыгуртМарс» (Шымкент), СДЮСШ (Алматинская область), «Туран» (Туркестанская область), Караганда (Карагандинская область) и «Окжетпес» (Акмолинская область).



Финальная серия плей-офф прошла в Актау без зрителей из-за коронавирусных ограничений.





