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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 20:36

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«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью

В Актау состоялся матч 10 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Фото с матча «Каспий» - «Ордабасы»
В Актау встретились соседи по турнирной таблице КПЛ – местный «Каспий» и «Ордабасы» из Шымкента. Гости находятся на шестой строчке (14 очков), актауская команда расположилась следом за ними.

Как и подобает хозяевам поля, каспийцы больше владели мячом, больше атаковали и больше били по воротам. Об этом говорит сухая статистика: 18 против 5 ударов по воротам, и в два с половиной раза больше владели мячом.

«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью


Впрочем, реализовать игровое преимущество игрокам «Каспия» не удалось. Безголевая ничья, которая принесла соперникам по одному очку в общий зачет. На турнирное положение команд результат не повлиял.

Следующую домашнюю игру «Каспий» проведет 19 мая против карагандинского «Шахтера».

«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью



«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью
«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью
«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью
«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью
«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью
«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью
«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью
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