«Каспий» и «Ордабасы» сыграли вничью

В Актау встретились соседи по турнирной таблице КПЛ – местный «Каспий» и «Ордабасы» из Шымкента. Гости находятся на шестой строчке (14 очков), актауская команда расположилась следом за ними.Как и подобает хозяевам поля, каспийцы больше владели мячом, больше атаковали и больше били по воротам. Об этом говорит сухая статистика: 18 против 5 ударов по воротам, и в два с половиной раза больше владели мячом.Впрочем, реализовать игровое преимущество игрокам «Каспия» не удалось. Безголевая ничья, которая принесла соперникам по одному очку в общий зачет. На турнирное положение команд результат не повлиял.Следующую домашнюю игру «Каспий» проведет 19 мая против карагандинского «Шахтера».