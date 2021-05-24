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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:04

Просмотров: 104

Кадыр Агажан из Мангистау стал серебряным призером V юношеских игр Казахстана по боксу

В минувшие выходные в Атырау завершились V юношеские игры Казахстана по боксу. Мангистауский боксер Кадыр Агажан принёс нашей области серебряную медаль. Об этом сообщили в региональной федерации бокса.

Победитель турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
C 17 по 23 мая в Атырау прошли V юношеские игры Казахстана по боксу.

Соревнования проводились среди юношей и девушек 2003–2004 годов рождения в 11 весовых категориях.

На турнир приехали более 350 боксеров почти из всех областей республики.

Спортивную честь Мангистауской области защищали 11 боксеров. Кадыр Агажан пробился в финал и завоевал серебряную медаль.

Кадыр Агажан из Мангистау стал серебряным призером V юношеских игр Казахстана по боксу


Кадыр Агажан - воспитанник тренера Серика Жылкыбаева. Боксер выступал в весовой категории 52 кг.

Кадыр Агажан из Мангистау стал серебряным призером V юношеских игр Казахстана по боксу


- Кадыр показал отличный результат, провел четыре боя. Бои были очень сложными, большая конкуренция. Турнир выявил и сильные, и слабые стороны, над которыми нам предстоит работать, - отметили в пресс-службе федерации.



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