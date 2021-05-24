Кадыр Агажан из Мангистау стал серебряным призером V юношеских игр Казахстана по боксу

C 17 по 23 мая в Атырау прошли V юношеские игры Казахстана по боксу.Соревнования проводились среди юношей и девушек 2003–2004 годов рождения в 11 весовых категориях.На турнир приехали более 350 боксеров почти из всех областей республики.Спортивную честь Мангистауской области защищали 11 боксеров. Кадыр Агажан пробился в финал и завоевал серебряную медаль.Кадыр Агажан - воспитанник тренера Серика Жылкыбаева. Боксер выступал в весовой категории 52 кг.- Кадыр показал отличный результат, провел четыре боя. Бои были очень сложными, большая конкуренция. Турнир выявил и сильные, и слабые стороны, над которыми нам предстоит работать, - отметили в пресс-службе федерации.