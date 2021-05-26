Бой боксёра Бекзада Нурдаулетова на чемпионате Азии-2021 покажут онлайн





Сегодня, 26 мая, пройдёт очередной соревновательный день на чемпионате Азии по боксу в Дубае.Чемпион мира в полутяжёлом весе 2019 года Бекзад Нурдаулетов в составе национальной сборной РК по боксу выступит на чемпионате Азии-2021.Соперником Бекзада Нурдаулетова будет боксёр из Ирана Мейсам Гешлаги.Бои покажут в прямом эфире. Начало трансляции в 20:00 по времени Нур-Султана.Чемпионат Азии по боксу среди взрослых стартовал 24 мая в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).