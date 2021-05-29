«Каспий» и «Астана» сыграли вничью

Фото из социальных сетей ФК «Каспий»
Матч 14-го тура казахстанской Премьер-лиги, который проходил на актауском стадионе «Жас Канат», закончился вничью.
В первом тайме «Астана» забила два гола – Тигран Барсегян на восьмой минуте и Роман Муртазаев – на 31-й.
Во втором тайме команда из Актау смогла сравнять счёт. На 52-й минуте отметился Талгат Кусяпов, ещё через восемь минут – Аслан Дарабаев. Матч закончился со счётом 2:2.
«Каспий» находится на пятом месте в турнирной таблице с 20 баллами.
Напомним, вчера болельщики футбольного клуба «Каспий» ночью скандировали кричалки возле отеля Holiday Inn в Актау, где жили игроки команды-соперника.
В первом тайме «Астана» забила два гола – Тигран Барсегян на восьмой минуте и Роман Муртазаев – на 31-й.
Во втором тайме команда из Актау смогла сравнять счёт. На 52-й минуте отметился Талгат Кусяпов, ещё через восемь минут – Аслан Дарабаев. Матч закончился со счётом 2:2.
«Каспий» находится на пятом месте в турнирной таблице с 20 баллами.
Напомним, вчера болельщики футбольного клуба «Каспий» ночью скандировали кричалки возле отеля Holiday Inn в Актау, где жили игроки команды-соперника.
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