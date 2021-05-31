Чемпионат по бодибилдингу и фитнесу проведут в Актау

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Чемпионат Западного Казахстана по бодибилдингу и фитнесу, в том числе по детскому фитнесу – международной федерации IFBB, состоится 13 июня в Актау.



Главным организатором выступила федерация бодибилдинга и фитнеса Мангистауской области при поддержке областного и городского управлений спорта, а также партии «Нур Отан» и постоянных партнёров.



Мероприятие проводится в честь 25-летия федерации бодибилдинга и фитнеса региона и 15-летия фитнес-центра «XL».



Чемпионат пройдёт 13 июня в молодёжном центре «Арман».



Начало в 11:00. Вход бесплатный.