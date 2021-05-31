Мангистаускому судье по боксу Руслану Бибуеву вручили сертификат AIBA «Три звезды»

Впервые спортивному судье, представляющему Мангистаускую область, присвоено звание судьи международной категории AIBA с присвоением категории «Три звезды». Сертификат Международной ассоциации любительского бокса AIBA получил Руслан Бибуев. Сертификат международного уровня категории «Три звезды» подтверждает высокий уровень знаний правил.- Полученный сертификат открывает передо мной новые двери, дает право судить различные международные соревнования, такие как чемпионаты мира и Олимпийские игры. Для его получения мне пришлось пройти сложнейшую процедуру сдачи экзаменов, но я справился, и, несомненно, этому рад. Спасибо тем, кто был рядом и поддерживал мои идеи и старания. Теперь только вперед, к новым свершениям, - сказал Руслан Бибуев.В федерации бокса Мангистауской области отметили, что Руслан Бибуев неоднократно становился лучшим судьей на международных турнирах и чемпионатах Казахстана.- Повышение квалификации Руслана Бибуева работает на авторитет и престиж областной федерации бокса, повышает спортивную составляющую турниров, - отметили в федерации бокса региона.