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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 759

Мангистаускому судье по боксу Руслану Бибуеву вручили сертификат AIBA «Три звезды»

В минувшие выходные в Дубае прошло торжественное вручение сертификатов международного уровня AIBA «Три звезды» мировому судейскому составу по боксу, в том числе и нашему земляку - мастеру спорта РК по боксу Руслану Бибуеву.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Впервые спортивному судье, представляющему Мангистаускую область, присвоено звание судьи международной категории AIBA с присвоением категории «Три звезды». Сертификат Международной ассоциации любительского бокса AIBA получил Руслан Бибуев. Сертификат международного уровня категории «Три звезды» подтверждает высокий уровень знаний правил.

Мангистаускому судье по боксу Руслану Бибуеву вручили сертификат AIBA «Три звезды»


- Полученный сертификат открывает передо мной новые двери, дает право судить различные международные соревнования, такие как чемпионаты мира и Олимпийские игры. Для его получения мне пришлось пройти сложнейшую процедуру сдачи экзаменов, но я справился, и, несомненно, этому рад. Спасибо тем, кто был рядом и поддерживал мои идеи и старания. Теперь только вперед, к новым свершениям, - сказал Руслан Бибуев.

Мангистаускому судье по боксу Руслану Бибуеву вручили сертификат AIBA «Три звезды»


В федерации бокса Мангистауской области отметили, что Руслан Бибуев неоднократно становился лучшим судьей на международных турнирах и чемпионатах Казахстана.

- Повышение квалификации Руслана Бибуева работает на авторитет и престиж областной федерации бокса, повышает спортивную составляющую турниров, - отметили в федерации бокса региона.



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