Самая молодая участница молодёжных игр из Актау стала золотым призёром

- На данных соревнованиях из нашей области планировалось представить 30 спортсменов, но в связи с нехваткой легкоатлетов в категориях «молодёжь» и «юниоры» отправились только 12 человек. Основной состав у нас в категории «юноши». К сожалению, на этом чемпионате среди юношей 2004-2005 годов рождения могли участвовать только три спортсмена, поэтому выбрали самых лучших. Наши ребята выложились на все 100 процентов, - поделилась Асия Рабаева.

Участниками соревнований, которые прошли с 25 по 27 мая в Алматы, стали около 300 легкоатлетов из 12 областей и трёх городов Казахстана.У 15-летней спортсменки Салидат Казовой это самый лучший показатель в метании копья в этом сезоне среди юношей, юниоров и молодёжи. Она продемонстрировала результат 38,78 метра.Также в метании копья отличился 19-летний Александр Лысенко, который стал обладателем «золота» с результатом 54,63 метра. Тремя днями ранее до соревнований Александр выступал на первенстве страны и там показал свой лучший результат — 58,75 метра. Такой короткий срок для отдыха и восстановления слишком мал, считают тренеры.В семиборье с 3989 очками Сабира Мусина принесла нашей команде серебряную медаль.На 100-метровке «серебра» удостоилась 19-летняя Арина Мишеева. Она преодолела дистанцию за 12,38 секунды.Она также выступила в беге на дистанции 200 метров, где показала результат 25,34 секунды, и заняла третье место.За оказанную поддержку в выступлениях на республиканских соревнованиях спортсмены выражают благодарность руководителю областного управления спорта и физкультуры Канату Жумабаеву, руководителю Мангистауского областного центра олимпийской подготовки Канату Озганбаеву, директору ДЮСШ «Мангыстау Арена» Нурболу Халиманову, руководителю Мангистауской областной школы высшего спортивного мастерства имени Шокыр Болтекулы Адилбеку Ниязымбетову и руководителю ДЮСШ по парусному спорту Канату Мангубаеву.Легкоатлеты также благодарят своих наставников - Валерию Мартиросову и Асию Рабаеву.