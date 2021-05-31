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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:29

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Самая молодая участница молодёжных игр из Актау стала золотым призёром

Актауская 15-летняя легкоатлетка удостоилась золотой награды на V молодёжных играх Республики Казахстан. Результатами поделилась тренер Мангистауской области по лёгкой атлетике Асия Рабаева.

Салидат Казова на первой ступени пьедестала. Фото предостаивла Асия Рабаева
Участниками соревнований, которые прошли с 25 по 27 мая в Алматы, стали около 300 легкоатлетов из 12 областей и трёх городов Казахстана.

У 15-летней спортсменки Салидат Казовой это самый лучший показатель в метании копья в этом сезоне среди юношей, юниоров и молодёжи. Она продемонстрировала результат 38,78 метра.

Самая молодая участница молодёжных игр из Актау стала золотым призёром


Также в метании копья отличился 19-летний Александр Лысенко, который стал обладателем «золота» с результатом 54,63 метра. Тремя днями ранее до соревнований Александр выступал на первенстве страны и там показал свой лучший результат — 58,75 метра. Такой короткий срок для отдыха и восстановления слишком мал, считают тренеры.

Самая молодая участница молодёжных игр из Актау стала золотым призёром


В семиборье с 3989 очками Сабира Мусина принесла нашей команде серебряную медаль.

Самая молодая участница молодёжных игр из Актау стала золотым призёром


На 100-метровке «серебра» удостоилась 19-летняя Арина Мишеева. Она преодолела дистанцию за 12,38 секунды.

Самая молодая участница молодёжных игр из Актау стала золотым призёром


Она также выступила в беге на дистанции 200 метров, где показала результат 25,34 секунды, и заняла третье место.

- На данных соревнованиях из нашей области планировалось представить 30 спортсменов, но в связи с нехваткой легкоатлетов в категориях «молодёжь» и «юниоры» отправились только 12 человек. Основной состав у нас в категории «юноши». К сожалению, на этом чемпионате среди юношей 2004-2005 годов рождения могли участвовать только три спортсмена, поэтому выбрали самых лучших. Наши ребята выложились на все 100 процентов, - поделилась Асия Рабаева.


За оказанную поддержку в выступлениях на республиканских соревнованиях спортсмены выражают благодарность руководителю областного управления спорта и физкультуры Канату Жумабаеву, руководителю Мангистауского областного центра олимпийской подготовки Канату Озганбаеву, директору ДЮСШ «Мангыстау Арена» Нурболу Халиманову, руководителю Мангистауской областной школы высшего спортивного мастерства имени Шокыр Болтекулы Адилбеку Ниязымбетову и руководителю ДЮСШ по парусному спорту Канату Мангубаеву.

Легкоатлеты также благодарят своих наставников - Валерию Мартиросову и Асию Рабаеву.




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