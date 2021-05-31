Первое место в Национальной школьной лиге по футболу заняли учащиеся из Каракиянского района

Команда учениц средней школы №3 из села Жетыбай взяла первое место на республиканских соревнованиях по футболу, которые прошли в Алматы.Как рассказала Гульшат Муканова, директор школы, республиканскую лигу по футболу «Былғары доп-Балдаурен» среди учащихся 1-2 классов организовало Министерство образования и науки Республики Казахстан.Девочки готовились к поездке еще в прошлом году, но не смогли поехать из-за эпидемиологической обстановки.- Опередив четыре команды, они одержали победу. Победа стала результатом большой подготовки и требований, терпения и самоотверженного труда, - добавила Гульшат Муканова.