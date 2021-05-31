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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:41

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Первое место в Национальной школьной лиге по футболу заняли учащиеся из Каракиянского района

Ученицы средней школы №3 из села Жетыбай заняли первое место в Национальной лиге по футболу «Былғары доп-Балдаурен». Об этом сообщили в пресс-службе акима Каракиянского района.

Фото предоставлено пресс-службой акима Каракиянского района
Команда учениц средней школы №3 из села Жетыбай взяла первое место на республиканских соревнованиях по футболу, которые прошли в Алматы.

Как рассказала Гульшат Муканова, директор школы, республиканскую лигу по футболу «Былғары доп-Балдаурен» среди учащихся 1-2 классов организовало Министерство образования и науки Республики Казахстан.

Девочки готовились к поездке еще в прошлом году, но не смогли поехать из-за эпидемиологической обстановки.

- Опередив четыре команды, они одержали победу. Победа стала результатом большой подготовки и требований, терпения и самоотверженного труда, - добавила Гульшат Муканова.

Первое место в Национальной школьной лиге по футболу заняли учащиеся из Каракиянского района

Первое место в Национальной школьной лиге по футболу заняли учащиеся из Каракиянского района

Первое место в Национальной школьной лиге по футболу заняли учащиеся из Каракиянского района



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