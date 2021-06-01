Юные боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире

Республиканский турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Идриса Ургенишбаева завершился в Шалкаре (Актюбинская область).Турнир по боксу собрал на ринге более 200 боксёров из всех регионов страны. Спортивную честь региона среди младших юношей 2007–2008 годов рождения защищали воспитанники Мангистауской школы бокса.В копилке спортсменов из Мангистау три золотые, три серебряные и одна бронзовая медали.Медали высшего достоинства завоевали Бекарыс Нурмахан (60 кг), Бакытжан Айтмуханов (70 кг) и Диас Аюпов (74 кг).«Серебро» завоевали Жанбола Орынбасарулы (46 кг), Ескендер Бердихан (58 кг) и Жандос Лапай (66 кг).Бронзовым призером турнира стал Нариман Бекарыс (80 кг).- Наши парни оказались хорошо подготовлены к боям. Выступлением парней я доволен, теперь ребят ждут упорные тренировки и сборы. Каждый из них показал свои лучшие профессионально-спортивные качества, - отметил Галым Бекулов, тренер школы бокса Мангистауской области.