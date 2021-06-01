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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 227

Юные боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире

Соревнования завершились 1 июня в Шалкаре (Актюбинская область). Спортсмены из Мангистау завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
Республиканский турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Идриса Ургенишбаева завершился в Шалкаре (Актюбинская область).

Турнир по боксу собрал на ринге более 200 боксёров из всех регионов страны. Спортивную честь региона среди младших юношей 2007–2008 годов рождения защищали воспитанники Мангистауской школы бокса.

В копилке спортсменов из Мангистау три золотые, три серебряные и одна бронзовая медали.

Юные боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире


Юные боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире


Медали высшего достоинства завоевали Бекарыс Нурмахан (60 кг), Бакытжан Айтмуханов (70 кг) и Диас Аюпов (74 кг).

«Серебро» завоевали Жанбола Орынбасарулы (46 кг), Ескендер Бердихан (58 кг) и Жандос Лапай (66 кг).

Бронзовым призером турнира стал Нариман Бекарыс (80 кг).

Юные боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире


Юные боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире


Юные боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире


- Наши парни оказались хорошо подготовлены к боям. Выступлением парней я доволен, теперь ребят ждут упорные тренировки и сборы. Каждый из них показал свои лучшие профессионально-спортивные качества, - отметил Галым Бекулов, тренер школы бокса Мангистауской области.



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