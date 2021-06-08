Иностранные участники прибыли в Актау для подготовки к «Ралли Казахстан-2021»

Фото Алексея Хапина
В Актау прибыли зарубежные участники «Ралли Казахстан-2021», которое пройдет с 7 по 13 июня. Они завершат подготовку к старту второго этапа Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA) и к первому этапу Чемпионата мира по ралли-рейдам Международной мотоциклетной федерации (FIM).
- Участники, представители СМИ и официальные лица прилетели в аэропорт Актау двумя чартерными рейсами из варшавского аэропорта имени Шопена и московского аэропорта Внуково в воскресенье вечером и рано утром в понедельник. Все оборудование уже установлено в сервисном парке на берегу Каспийского моря, а команды завершают последние приготовления к соревнованиям, - сообщили в пресс-службе гонок.
Сегодня, 8 июня, все участники пройдут административные и технические проверки. В 16:00 часов мотоциклисты и квадроциклисты на коротком «суперспецучастке» определят порядок старта на первом спецучастке в среду.
В 18:00 часов состоится пресс-конференция с ведущими гонщиками, а церемония старта назначена на 20:00 часов.
Кубок мира начался в мае с ралли «Андалусия» в Испании. Пустыни Западного Казахстана будут в новинку для всех гонщиков-мотоциклистов, поскольку Чемпионат мира по ралли-рейдам FIM впервые стартует в Центральной Азии. После Казахстана участники отправятся на ралли «Шелковый путь» в начале июля, в Португалию - в сентябре и в Марокко - в октябре. Соревнования завершатся гонками в Абу-Даби и Саудовской Аравии в ноябре и начале декабря соответственно.
Среди 41 заявки, полученной Федерацией Автомотоспорта Республики Казахстан (ФАМС РК) в зачете FIA, есть несколько мировых лидеров в категориях T3 (багги, небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью) и T4 (автомобили весом более 3,5 тонн, но не грузовики). Популярность этих категорий дала мощный толчок развитию внедорожного автоспорта и сделала его одной из самых быстрорастущих дисциплин в мировом календаре гонок.
Напомним, в мае стало известно, что старт и финиш «Ралли Казахстан» пройдут в Актау.
Участники гонки начали прибывать в Актау в минувшие выходные.
Стало известно, что в этом году в «Ралли Казахстан» впервые примут участие мотоциклисты и квадрогонщики.
- Участники, представители СМИ и официальные лица прилетели в аэропорт Актау двумя чартерными рейсами из варшавского аэропорта имени Шопена и московского аэропорта Внуково в воскресенье вечером и рано утром в понедельник. Все оборудование уже установлено в сервисном парке на берегу Каспийского моря, а команды завершают последние приготовления к соревнованиям, - сообщили в пресс-службе гонок.
Фото Алексея Хапина
Сегодня, 8 июня, все участники пройдут административные и технические проверки. В 16:00 часов мотоциклисты и квадроциклисты на коротком «суперспецучастке» определят порядок старта на первом спецучастке в среду.
В 18:00 часов состоится пресс-конференция с ведущими гонщиками, а церемония старта назначена на 20:00 часов.
Фото Алексея Хапина
Кубок мира начался в мае с ралли «Андалусия» в Испании. Пустыни Западного Казахстана будут в новинку для всех гонщиков-мотоциклистов, поскольку Чемпионат мира по ралли-рейдам FIM впервые стартует в Центральной Азии. После Казахстана участники отправятся на ралли «Шелковый путь» в начале июля, в Португалию - в сентябре и в Марокко - в октябре. Соревнования завершатся гонками в Абу-Даби и Саудовской Аравии в ноябре и начале декабря соответственно.
Среди 41 заявки, полученной Федерацией Автомотоспорта Республики Казахстан (ФАМС РК) в зачете FIA, есть несколько мировых лидеров в категориях T3 (багги, небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью) и T4 (автомобили весом более 3,5 тонн, но не грузовики). Популярность этих категорий дала мощный толчок развитию внедорожного автоспорта и сделала его одной из самых быстрорастущих дисциплин в мировом календаре гонок.
Фото Алексея Хапина
Напомним, в мае стало известно, что старт и финиш «Ралли Казахстан» пройдут в Актау.
Участники гонки начали прибывать в Актау в минувшие выходные.
Стало известно, что в этом году в «Ралли Казахстан» впервые примут участие мотоциклисты и квадрогонщики.
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