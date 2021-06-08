«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Июня
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.81 KZT
  • €1 = 518.96 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 08:32

Просмотров: 2416

Иностранные участники прибыли в Актау для подготовки к «Ралли Казахстан-2021»

Для подготовки к «Ралли Казахстан-2021» в Актау прибыли участники гонки. Церемония старта назначена на вторник. Об этом сообщили в пресс-службе ралли.

Фото Алексея Хапина
В Актау прибыли зарубежные участники «Ралли Казахстан-2021», которое пройдет с 7 по 13 июня. Они завершат подготовку к старту второго этапа Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA) и к первому этапу Чемпионата мира по ралли-рейдам Международной мотоциклетной федерации (FIM).

- Участники, представители СМИ и официальные лица прилетели в аэропорт Актау двумя чартерными рейсами из варшавского аэропорта имени Шопена и московского аэропорта Внуково в воскресенье вечером и рано утром в понедельник. Все оборудование уже установлено в сервисном парке на берегу Каспийского моря, а команды завершают последние приготовления к соревнованиям, - сообщили в пресс-службе гонок.

Иностранные участники прибыли в Актау для подготовки к «Ралли Казахстан-2021»

Иностранные участники прибыли в Актау для подготовки к «Ралли Казахстан-2021»

Фото Алексея Хапина


Сегодня, 8 июня, все участники пройдут административные и технические проверки. В 16:00 часов мотоциклисты и квадроциклисты на коротком «суперспецучастке» определят порядок старта на первом спецучастке в среду.

В 18:00 часов состоится пресс-конференция с ведущими гонщиками, а церемония старта назначена на 20:00 часов.

Иностранные участники прибыли в Актау для подготовки к «Ралли Казахстан-2021»

Иностранные участники прибыли в Актау для подготовки к «Ралли Казахстан-2021»

Фото Алексея Хапина


Кубок мира начался в мае с ралли «Андалусия» в Испании. Пустыни Западного Казахстана будут в новинку для всех гонщиков-мотоциклистов, поскольку Чемпионат мира по ралли-рейдам FIM впервые стартует в Центральной Азии. После Казахстана участники отправятся на ралли «Шелковый путь» в начале июля, в Португалию - в сентябре и в Марокко - в октябре. Соревнования завершатся гонками в Абу-Даби и Саудовской Аравии в ноябре и начале декабря соответственно.

Среди 41 заявки, полученной Федерацией Автомотоспорта Республики Казахстан (ФАМС РК) в зачете FIA, есть несколько мировых лидеров в категориях T3 (багги, небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью) и T4 (автомобили весом более 3,5 тонн, но не грузовики). Популярность этих категорий дала мощный толчок развитию внедорожного автоспорта и сделала его одной из самых быстрорастущих дисциплин в мировом календаре гонок.

Иностранные участники прибыли в Актау для подготовки к «Ралли Казахстан-2021»

Иностранные участники прибыли в Актау для подготовки к «Ралли Казахстан-2021»

Фото Алексея Хапина


Напомним, в мае стало известно, что старт и финиш «Ралли Казахстан» пройдут в Актау.

Участники гонки начали прибывать в Актау в минувшие выходные.

Стало известно, что в этом году в «Ралли Казахстан» впервые примут участие мотоциклисты и квадрогонщики.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика