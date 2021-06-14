Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии

Фото пресс-службы федерации бокса Мангистауской области
С 6 по 13 июня в сербском городе Врбас прошёл международный турнир по боксу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 16 стран.
Спортивную честь Мангистауской области защищали два боксёра, сопровождал спортсменов тренер школы бокса Ахрор Абдулкаримов.
Чемпионом турнира стал Адай Ниязбай, выступавший в весовой категории 54 кг.
Серебряную медаль завоевал Жандарбек Избасаров, выступавший в весовой категории 46 кг.
- Конкуренция была очень высокой. Наши боксёры в боях проявили себя мужественно, показали напористость и волю к победе. Благодаря упорному труду и наставничеству тренеров области по боксу наши спортсмены добились отличного результата. Это наша общая победа, - сказал Ахрор Абдулкаримов.
Спортивную честь Мангистауской области защищали два боксёра, сопровождал спортсменов тренер школы бокса Ахрор Абдулкаримов.
Чемпионом турнира стал Адай Ниязбай, выступавший в весовой категории 54 кг.
Серебряную медаль завоевал Жандарбек Избасаров, выступавший в весовой категории 46 кг.
- Конкуренция была очень высокой. Наши боксёры в боях проявили себя мужественно, показали напористость и волю к победе. Благодаря упорному труду и наставничеству тренеров области по боксу наши спортсмены добились отличного результата. Это наша общая победа, - сказал Ахрор Абдулкаримов.
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