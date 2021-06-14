«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Июня
+25...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.15 KZT
  • €1 = 519.12 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 125

Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали одну золотую и одну серебряную медали на международном турнире в Сербии. Об этом рассказали в пресс-службе федерации бокса области.

Фото пресс-службы федерации бокса Мангистауской области
С 6 по 13 июня в сербском городе Врбас прошёл международный турнир по боксу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 16 стран.

Спортивную честь Мангистауской области защищали два боксёра, сопровождал спортсменов тренер школы бокса Ахрор Абдулкаримов.

Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии


Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии


Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии


Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии


Чемпионом турнира стал Адай Ниязбай, выступавший в весовой категории 54 кг.

Серебряную медаль завоевал Жандарбек Избасаров, выступавший в весовой категории 46 кг.

Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии


Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии


Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии


- Конкуренция была очень высокой. Наши боксёры в боях проявили себя мужественно, показали напористость и волю к победе. Благодаря упорному труду и наставничеству тренеров области по боксу наши спортсмены добились отличного результата. Это наша общая победа, - сказал Ахрор Абдулкаримов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика