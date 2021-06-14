Боксёры Актау завоевали «серебро» и «золото» в Сербии

С 6 по 13 июня в сербском городе Врбас прошёл международный турнир по боксу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 16 стран.Спортивную честь Мангистауской области защищали два боксёра, сопровождал спортсменов тренер школы бокса Ахрор Абдулкаримов.Чемпионом турнира стал Адай Ниязбай, выступавший в весовой категории 54 кг.Серебряную медаль завоевал Жандарбек Избасаров, выступавший в весовой категории 46 кг.- Конкуренция была очень высокой. Наши боксёры в боях проявили себя мужественно, показали напористость и волю к победе. Благодаря упорному труду и наставничеству тренеров области по боксу наши спортсмены добились отличного результата. Это наша общая победа, - сказал Ахрор Абдулкаримов.