Видео с болельщиками ФК «Каспий» в аэропорту Актау появилось в Сети

Кадр из видеоматериала
Видео с болельщиками футбольного клуба «Каспий» в аэропорту Актау появилось в Сети сегодня, 14 июня. Они приехали в аэропорт, чтобы встретить команду.
Игроки «Каспия» вернулись в Актау после выездного матча с ФК «Жетысу» из Талдыкоргана, который прошел 12 июня в рамках Казахстанской Премьер-лиги (КПЛ). Футболисты из Мангистау выразили фанатам признательность за поддержку.
Следующий матч «Каспия» состоится в субботу, 19 июня. Следующий матч в КПЛ команда сыграет против ФК «Кайсар» из Кызылорды.
Напомним, ФК «Каспий» одержал победу над командой «Жетысу» со счетом 1:0.
Игроки «Каспия» вернулись в Актау после выездного матча с ФК «Жетысу» из Талдыкоргана, который прошел 12 июня в рамках Казахстанской Премьер-лиги (КПЛ). Футболисты из Мангистау выразили фанатам признательность за поддержку.
Следующий матч «Каспия» состоится в субботу, 19 июня. Следующий матч в КПЛ команда сыграет против ФК «Кайсар» из Кызылорды.
Напомним, ФК «Каспий» одержал победу над командой «Жетысу» со счетом 1:0.
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