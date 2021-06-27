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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 353

Билеты на матчи актауского «Каспия» теперь можно купить онлайн

Продажа билетов проходит в режиме онлайн и на кассе стадиона «Жас Канат», сообщается на официальном аккаунте футбольного клуба «Каспий».

Фото из доступных источников
Продажа билетов на игру «Каспия» против футболистов «Турана» началась 27 июня с 10:00 до 18:00 в кассе спорткомплекса «Жас-Канат» в 12 микрорайоне.

В день матча касса будет работать с 09:00 до 12:00. Если все билеты будут проданы накануне, то на следующий день касса работать не будет.

Стоимость билета составляет 500 тенге.

- Важно, чтобы на вашем телефоне было установлено приложение Ashyq, и ваш статус позволял посещение зрелищных мероприятий, то есть был «синий» или «зелёный». Заранее проверяйте свой статус в приложении Ashyq при помощи QR-кода, который указан на билетах. Одному человеку выдаётся на руки не более четырёх билетов, - сообщили в футбольном клубе «Каспий».


Билеты возможно приобрести онлайн здесь.

Матч «Каспий» - «Туран» пройдёт в понедельник, 28 июня в 19:00 на стадионе «Жас Канат».



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