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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 352

Турнир по боксу среди «белых воротничков» прошёл в Актау

В минувшую субботу в спортивном комплексе «Досан Батыр» завершился турнир по любительскому боксу. В турнире приняли участие непрофессиональные боксёры - офисные сотрудники.

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Турнир по боксу среди любителей и силовых структур проходил 25-26 июня в спортивном комплексе «Досан Батыр». В нём приняли участие 48 спортсменов, не имеющие звания МС И МСМК. Это представители разных профессий: врачи, повар, парикмахер, военный, полицейский, предприниматели, офисные сотрудники и другие - так называемые «белые воротнички».

Турнир приурочен ко Дню 29-летия Казахстанской полиции.

Организаторами турнира выступили федерация бокса региона, областной филиал Республиканского общественного объединения (РОО) «Международная полицейская ассоциация» и ТОО «Арм-гарант».

Мангистауская федерация бокса реализовала идею проведения турнира по боксу среди любителей и фанатов бокса с целью пропаганды здорового образа жизни.

Соревнования проходили в семи весовых категориях, в каждой из которых определится победитель.

Одним из участников оказался 44-летний Арман Кужагельдиев из Жанаозена, который впоследствии завоевал первое место в весовой категории 75 килограммов. Арман Кужагельдиев работает врачом—хирургом.

По его словам, он уже не в первый раз принимает участие в подобных турнирах. Участие в турнире для него является способом проверить свои возможности. К тому же своим примером он пропагандирует здоровый образ жизни.

- Турнир прошёл с соблюдением всех санитарных норм. Все спортсмены-любители показали отличные результаты. По итогам турнира самыми техничными боксёрами признаны Арман Кужагельдиев и Марат Отегенов. Приз за волю к победе получил ветеран МВД АгабекХасымбаев. Лучший бой за Сериком Монтибаевым из Жанаозена и Парахатом Абдыжамаловым из Актау. Лучшим судьёй признан Аскар Ермаков. Выражаем искреннюю благодарность за участие в подготовке и проведении турнира директору ТОО «Арм-гарант» Хоботову Станиславу Дмитриевичу, – сообщили в Мангистауской федерации бокса.

Участники турнира отметили, что подобные соревнования необходимо проводить в регионе почаще и показывать пример подрастающему поколению, что важно заниматься спортом.




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Турнир по боксу среди «белых воротничков»


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