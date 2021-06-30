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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 516

Спортсменка из Актау стала серебряным призёром чемпионата РК по тогызкумалак

На чемпионате Казахстана среди мужчин и женщин по классическому виду тогызкумалак серебряную медаль получила Аксана Жумабаева из Актау. Об этом сообщила руководитель областной федерации Гаухар Жакиева.

Серебряный призёр чемпионата. Фото предоставлено Г.Жакиевой
Соревнования, длившиеся неделю в Шардаре (Туркестанская область), завершились в конце июня. В них участвовали свыше 100 лучших игроков из 13 областей и трёх городов Казахстана.

Воспитанница Гаухар Жакиевой Аксана Жумабаева стала серебряным призёром чемпионата РК.

Незадолго до этого Аксана стала обладательницей серебряной медали на XI Летней Универсиаде.

Сейчас спортсменка находится в составе сборной Казахстана на учебно-тренировочных сборах в Анатальи.

Затем, как сказала Гаухар Жакиева, наши спортсмены, в том числе Аксана Жумабаева, примут участие в Кубке страны по тогызкумалак, который пройдёт в октябре этого года в Костанае.



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