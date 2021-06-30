Спортсменка из Актау стала серебряным призёром чемпионата РК по тогызкумалак

Серебряный призёр чемпионата. Фото предоставлено Г.Жакиевой

Соревнования, длившиеся неделю в Шардаре (Туркестанская область), завершились в конце июня. В них участвовали свыше 100 лучших игроков из 13 областей и трёх городов Казахстана.



Воспитанница Гаухар Жакиевой Аксана Жумабаева стала серебряным призёром чемпионата РК.



Незадолго до этого Аксана стала обладательницей серебряной медали на XI Летней Универсиаде.



Сейчас спортсменка находится в составе сборной Казахстана на учебно-тренировочных сборах в Анатальи.



Затем, как сказала Гаухар Жакиева, наши спортсмены, в том числе Аксана Жумабаева, примут участие в Кубке страны по тогызкумалак, который пройдёт в октябре этого года в Костанае.