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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:36

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Пауэрлифтеры из Мангистау стали призерами чемпионата Казахстана

Один из спортсменов - Бакытжан Карабаев стал чемпионом в весовой категории до 120 килограммов. Об этом сообщил Арман Рыскали, старший тренер.

На фото Батыржан Аязбаев и Бакытжан Карабаев.
Чемпионат Казахстана по экипировочному пауэрлифтингу по версии IPF проходил с 4 по 10 июля в Темиртау.

Наши спортсмены стали призерами в разных весовых категориях.

Среди девушек в весовой категории до 52 килограммов третье место заняла Мадина Ергенбаева.

Среди юношей «бронзу» завоевал Тимур Швеков.

Среди мужчин в весовой категории до 83 килограммов второе место занял Батыржан Аязбаев.

Чемпионом в весовой категории до 120 килограммов стал Бакытжан Карабаев.

- Благодарю руководство детско-юношеской школы №2 Жанаозена и спортивного комплекса «Досан Батыр», а также тренеров Садуакаса Салаватова, Алмаза Картбаева, Талгата Тленбаева и Нурлана Саламатова, - сказал старший тренер спортсменов Арман Рыскали.

Пауэрлифтеры из Мангистау стали призерами чемпионата Казахстана

Пауэрлифтеры из Мангистау стали призерами чемпионата Казахстана

Пауэрлифтеры из Мангистау стали призерами чемпионата Казахстана





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