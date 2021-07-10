Пауэрлифтеры из Мангистау стали призерами чемпионата Казахстана

Чемпионат Казахстана по экипировочному пауэрлифтингу по версии IPF проходил с 4 по 10 июля в Темиртау.Наши спортсмены стали призерами в разных весовых категориях.Среди девушек в весовой категории до 52 килограммов третье место заняла Мадина Ергенбаева.Среди юношей «бронзу» завоевал Тимур Швеков.Среди мужчин в весовой категории до 83 килограммов второе место занял Батыржан Аязбаев.Чемпионом в весовой категории до 120 килограммов стал Бакытжан Карабаев.- Благодарю руководство детско-юношеской школы №2 Жанаозена и спортивного комплекса «Досан Батыр», а также тренеров Садуакаса Салаватова, Алмаза Картбаева, Талгата Тленбаева и Нурлана Саламатова, - сказал старший тренер спортсменов Арман Рыскали.