Дублем отличился полузащитник «Каспия» на матче Кубка Казахстана

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Матч между актауским «Каспием» и туркестанским «Тураном», который прошёл сегодня, 11 июля, на стадионе «Жас Канат», закончился победой нашей команды.
Так, на 26-й минуте матча полузащитник Руслан Мингазов забил первый гол.
Следом, на 34-й минуте, он же оформил дубль.
Завершающий мяч в этой игре в ворота «Турана» на 42-й минуте отправил нападающий «Каспия» Рамазан Каримов.
Напомним, зрители не были допущены на игру в связи с нахождением Мангистауской области в «красной» зоне.
Так, на 26-й минуте матча полузащитник Руслан Мингазов забил первый гол.
Следом, на 34-й минуте, он же оформил дубль.
Завершающий мяч в этой игре в ворота «Турана» на 42-й минуте отправил нападающий «Каспия» Рамазан Каримов.
Напомним, зрители не были допущены на игру в связи с нахождением Мангистауской области в «красной» зоне.
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