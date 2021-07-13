Спортсмен из села Курык получил путёвку на чемпионат мира по борьбе

Фото пресс-службы ведомства

Азамат Есенжан завоевал серебряную медаль на чемпионате Казахстана.



По словам борца, в двухдневном спортивном состязании приняли участие юные борцы из 12 регионов страны.



- Азамат очень талантливый спортсмен, 10–11 июля выступал на республиканском чемпионате в весовой категории 85 кг и завоевал «серебро» для Мангистауской области. Теперь Азамат Есенжан получил путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 4 по 8 сентября этого года в Татарстане, - передаёт пресс-служба акимата Каракиянского района со ссылкой на Дуйсенбая Атагараева.