Трое борцов из Мангистау получили путёвки на чемпионат мира

По итогам республиканских турниров и чемпионатам Казахстана по вольной борьбе путёвки на чемпионат мира получили трое борцов из Мангистауской области.Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет с 19 по 26 июля в Будапеште (Венгрия).В составе национальной сборной на чемпионате выступят мангистауские борцы Камиль Куруглиев, Кобен Борибай и Әлия Даулет.Камиль Куруглиев, 2005 года рождения, будет выступать в весовой категории 92 кг. Камиль является воспитанником бронзового призера чемпионата мира, заслуженного тренера РК Магомеда Куруглиева и мастера спорта РК Романа Ахмедханова.- В июне 2021 года в Талдыкоргане он выступил на республиканском турнире по вольной борьбе среди молодежи и стал чемпионом. В настоящее время готовится к чемпионату мира со сборной в Академии вольной борьбы в Алматы, - рассказал Темирлан Абишев.Кобен Борибай, 2005 года рождения, будет выступать в весовой категории 55 кг. Кобен Борибай занимается под руководством тренеров, мастеров спорта международного уровня Темирлана Абишева и Темирбека Абишева. Кобен Борибай является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.- В марте он выступил на чемпионате Республики Казахстан среди кадетов в Щучинске Акмолинской области и стал чемпионом. Впереди его ждет участие в чемпионате мира, - отметил Темирлан Абишев.Также среди девочек на чемпионате мира наш регион будет представлять воспитанница тренера Анар Хамитовой Әлия Даулет. Әлия 2005 года рождения. Будет выступать в весовой категории 46 кг.- Первый раз в спортивной истории из Мангистау на чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе поедут сразу три спортсмена. Хотелось бы выразить благодарность за поддержку спортсменов руководителю управления спорта области Канату Жумабаеву, руководителю центра подготовки олимпийского резерва Канату Озганбаеву и директору СДЮШОР по борьбе Шынгису Кайрмагамбетову, - отметил Темирлан Абишев.