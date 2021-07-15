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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 147

Трое борцов из Мангистау получили путёвки на чемпионат мира

Камиль Куруглиев, Кобен Борибай и Әлия Даулет будут защищать спортивную честь Мангистау на чемпиона мира по греко-римской, вольной и женской борьбе в Венгрии. Об этом сообщил Темирлан Абишев, старший тренер по кадетам.

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По итогам республиканских турниров и чемпионатам Казахстана по вольной борьбе путёвки на чемпионат мира получили трое борцов из Мангистауской области.

Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет с 19 по 26 июля в Будапеште (Венгрия).

В составе национальной сборной на чемпионате выступят мангистауские борцы Камиль Куруглиев, Кобен Борибай и Әлия Даулет.

Камиль Куруглиев, 2005 года рождения, будет выступать в весовой категории 92 кг. Камиль является воспитанником бронзового призера чемпионата мира, заслуженного тренера РК Магомеда Куруглиева и мастера спорта РК Романа Ахмедханова.

Трое борцов из Мангистау получили путёвки на чемпионат мира


- В июне 2021 года в Талдыкоргане он выступил на республиканском турнире по вольной борьбе среди молодежи и стал чемпионом. В настоящее время готовится к чемпионату мира со сборной в Академии вольной борьбы в Алматы, - рассказал Темирлан Абишев.

Кобен Борибай, 2005 года рождения, будет выступать в весовой категории 55 кг. Кобен Борибай занимается под руководством тренеров, мастеров спорта международного уровня Темирлана Абишева и Темирбека Абишева. Кобен Борибай является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Трое борцов из Мангистау получили путёвки на чемпионат мира


- В марте он выступил на чемпионате Республики Казахстан среди кадетов в Щучинске Акмолинской области и стал чемпионом. Впереди его ждет участие в чемпионате мира, - отметил Темирлан Абишев.

Также среди девочек на чемпионате мира наш регион будет представлять воспитанница тренера Анар Хамитовой Әлия Даулет. Әлия 2005 года рождения. Будет выступать в весовой категории 46 кг.

Трое борцов из Мангистау получили путёвки на чемпионат мира


- Первый раз в спортивной истории из Мангистау на чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе поедут сразу три спортсмена. Хотелось бы выразить благодарность за поддержку спортсменов руководителю управления спорта области Канату Жумабаеву, руководителю центра подготовки олимпийского резерва Канату Озганбаеву и директору СДЮШОР по борьбе Шынгису Кайрмагамбетову, - отметил Темирлан Абишев.



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