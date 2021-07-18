На чемпионате РК по волейболу команда из Актау выиграла «серебро»

Серебряные призеры чемпионата. Фото предоставлено Н.Кулушовым

В соревнованиях приняли участие представители Актобе, Хромтау, Уральской, Туркестанской и Мангистауской областей (Актау, Жанаозен и Бейнеу).



За три дня было проведено пять игр по круговой системе. Второй раз за последние 10 лет чемпионом состязаний стала команда из Туркестанской области. Южане выиграли у актюбинцев и мангистаусцев.



- Мы проиграли лишь один матч со своим постоянным соперником — Туркестаном. Остальные игры принесли нам победу. Таким образом, наша команда стала серебряным призером чемпионата. На третьем месте — хозяева площадки, представители Актобе, - поделился Нуралы Кулушов, капитан актауской команды.



Впереди у наших спортсменов участие в V Спартакиаде РК, которая пройдет в сентябре в Нур-Султане и Шымкенте.