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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:31

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На чемпионате РК по волейболу команда из Актау выиграла «серебро»

С 16 по 18 июля в Актобе проходил X чемпионат Казахстана по классическому волейболу среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. На втором месте среди семи команд оказались представители Актау. Об этом сообщил Нуралы Кулушов, играющий капитан команды.

Серебряные призеры чемпионата. Фото предоставлено Н.Кулушовым
В соревнованиях приняли участие представители Актобе, Хромтау, Уральской, Туркестанской и Мангистауской областей (Актау, Жанаозен и Бейнеу).

За три дня было проведено пять игр по круговой системе. Второй раз за последние 10 лет чемпионом состязаний стала команда из Туркестанской области. Южане выиграли у актюбинцев и мангистаусцев.

- Мы проиграли лишь один матч со своим постоянным соперником — Туркестаном. Остальные игры принесли нам победу. Таким образом, наша команда стала серебряным призером чемпионата. На третьем месте — хозяева площадки, представители Актобе, - поделился Нуралы Кулушов, капитан актауской команды.

Впереди у наших спортсменов участие в V Спартакиаде РК, которая пройдет в сентябре в Нур-Султане и Шымкенте.



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