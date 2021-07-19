В Актау определены победители чемпионата области по силовым видам спорта

В Актау 17 июля завершился чемпионат Мангистауской области по классическому жиму лежа и становой тяге. За звание лучших боролись около 40 спортсменов из Актау и всех районов области.Турнир приурочен ко Дню 29-летия Казахстанской полиции.- Светлана Жумашева – 1 место;- Нургуль Килыбаева – 2 место;- Жанар Карлакова – 3 место.- Амир Ешманов – 1 место;- Азамат Шукербек – 2 место;- Абай Жаксылыков – 3 место.- 1 место Абдулмугмин Манапов;- 2 место Асет Амангелди;- 3 место Асыл Жармуханбет.- 1 место Саламат Изденов;- 2 место Анет Гизатуллин;- 3 место Бакытбек Жолдыбаев.- 1 место Олжас Нурланов;- 2 место Абзал Базарбаев;- 3 место Гани Кузанов.- 1 место Бауыржан Аязбаев;- 2 место Шокан Елкеев;- 3 место Сержан Галиев.- 1 место Абдухалик Манапов;- 2 место Азаматжан Кудайбергенов;- 3 место Аскат Мадьяров.Чемпиономстал Женис Атантаев.- 1 место Кайыржан Ахмет;- 2 место Сейтжан Избайдуллин.Абсолютным чемпионом стал Бакытжан Карабалаев.- Турнир прошёл без зрителей с соблюдением всех санитарных норм. Все спортсмены-любители показали отличные результаты, 20 процентов участников соревнований выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, - отметил Кайрат Ургешбаев.