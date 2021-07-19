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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:32

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В Актау определены победители чемпионата области по силовым видам спорта

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Досан Батыр» прошел открытый чемпионат области по классическому жиму лежа и становой тяге. Абсолютным чемпионом стал Бакытжан Карабалаев. Об этом сообщил представитель федерации по региону Кайрат Ургешбаев.

Фото участников
В Актау 17 июля завершился чемпионат Мангистауской области по классическому жиму лежа и становой тяге. За звание лучших боролись около 40 спортсменов из Актау и всех районов области.

В Актау определены победители чемпионата области по силовым видам спорта


Турнир приурочен ко Дню 29-летия Казахстанской полиции.

Среди женщин призовые места заняли:
- Светлана Жумашева – 1 место;
- Нургуль Килыбаева – 2 место;
- Жанар Карлакова – 3 место.

Среди юношей весовой категории до 67,5 кг:
- Амир Ешманов – 1 место;
- Азамат Шукербек – 2 место;
- Абай Жаксылыков – 3 место.

Юноши, категория до 90 кг:
- 1 место Абдулмугмин Манапов;
- 2 место Асет Амангелди;
- 3 место Асыл Жармуханбет.

В Актау определены победители чемпионата области по силовым видам спорта


Среди мужчин:
Категория 67,5 кг:
- 1 место Саламат Изденов;
- 2 место Анет Гизатуллин;
- 3 место Бакытбек Жолдыбаев.

Категория до 75 кг:
- 1 место Олжас Нурланов;
- 2 место Абзал Базарбаев;
- 3 место Гани Кузанов.

Категории 82,5 кг:
- 1 место Бауыржан Аязбаев;
- 2 место Шокан Елкеев;
- 3 место Сержан Галиев.

Категория 90 кг:
- 1 место Абдухалик Манапов;
- 2 место Азаматжан Кудайбергенов;
- 3 место Аскат Мадьяров.

В Актау определены победители чемпионата области по силовым видам спорта


Чемпионом в категории 100 кг стал Женис Атантаев.

Категория 110 кг:
- 1 место Кайыржан Ахмет;
- 2 место Сейтжан Избайдуллин.

Абсолютным чемпионом стал Бакытжан Карабалаев.

- Турнир прошёл без зрителей с соблюдением всех санитарных норм. Все спортсмены-любители показали отличные результаты, 20 процентов участников соревнований выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, - отметил Кайрат Ургешбаев.



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