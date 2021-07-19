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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:25

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Юные спортсмены из Мангистау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою

Соревнования по рукопашному бою среди юношей проходили в Кызылорде с 16 по 18 июля. Юные спортсмены из Актау завоевали 11 медалей, пять из которых золотого отлива. Об этом рассказал Абасгулу Дунямалиев, тренер федерации универсального боя и спортивного клуба «Lions Fight club».

Фото участников турнира
За победу на чемпионате страны боролись 350 бойцов из всех областей Казахстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищали воспитанники тренеров Гулиева Баладдина, Айдына Дузелбаева, Владислава Бугакова и Абасгулу Дунямалиева.

Юные спортсмены из Мангистау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою


По итогам соревнований обладателями «золота» стали наши бойцы Герман Помазанский, Бекболат Тастаев, Абдулла Камиев, Артём Саакян и Адилбек Саналы.

«Серебро» завоевали Армен Саакян и Адилет Тастаев.

Юные спортсмены из Мангистау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою


Юные спортсмены из Мангистау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою


Бронзовые награды завоевали Ярослав Жильцов, Хамза Нагашыбай, Бексултан Туркменбай и Толеби Нурсултанулы.

Сборная команда Мангистауской области заняла третье общекомандное место среди 11 областей страны.

Юные спортсмены из Мангистау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою


Юные спортсмены из Мангистау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою


Юные спортсмены из Мангистау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою


Спортсмены выражают благодарность тренерскому составу и за оказание финансовой помощи руководству Федерации универсального боя и метания ножа Мангисауской области Ерлану Ахметову.



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