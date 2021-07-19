Юные спортсмены из Мангистау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою

За победу на чемпионате страны боролись 350 бойцов из всех областей Казахстана.Спортивную честь Мангистауской области защищали воспитанники тренеров Гулиева Баладдина, Айдына Дузелбаева, Владислава Бугакова и Абасгулу Дунямалиева.По итогам соревнований обладателями «золота» стали наши бойцы Герман Помазанский, Бекболат Тастаев, Абдулла Камиев, Артём Саакян и Адилбек Саналы.«Серебро» завоевали Армен Саакян и Адилет Тастаев.Бронзовые награды завоевали Ярослав Жильцов, Хамза Нагашыбай, Бексултан Туркменбай и Толеби Нурсултанулы.Сборная команда Мангистауской области заняла третье общекомандное место среди 11 областей страны.Спортсмены выражают благодарность тренерскому составу и за оказание финансовой помощи руководству Федерации универсального боя и метания ножа Мангисауской области Ерлану Ахметову.