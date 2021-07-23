В Сети появилось видео тренировки Бекзада Нурдаулетова в Токио

Скриншот видео
Видео с казахстанскими боксерами сегодня, 23 июля, опубликовала федерация бокса Алматы «Барыс» у себя на странице в Instagram.
На кадрах запечатлен и спортсмен из Жанаозена, ставший чемпионом мира в 2019 году, Бекзад Нурдаулетов.
Напомним, ранее стали известны даты боев Бекзада Нурдаулетова на Олимпиаде-2020 в Токио. Наш спортсмен будет выступать в весовой категории 81 килограмм.
На кадрах запечатлен и спортсмен из Жанаозена, ставший чемпионом мира в 2019 году, Бекзад Нурдаулетов.
Напомним, ранее стали известны даты боев Бекзада Нурдаулетова на Олимпиаде-2020 в Токио. Наш спортсмен будет выступать в весовой категории 81 килограмм.